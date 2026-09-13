'La Constitución del Mar' gana el II Premio de los Mares y Océanos Cortes de Cádiz

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CÁDIZ 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El profesor canario Manuel Alejandro del Rosario ha sido el ganador del II Premio de los Mares y Océanos Cortes de Cádiz, que organiza el Ayuntamiento de Cádiz.

Según ha indicado el Consistorio en un comunicado, la obra merecedora del galardón es 'La Constitución del Mar', un trabajo que se basa en la idea que el mismo autor califica como 'casi utópica' pero que tiene un eco histórico en Cádiz, con 'La Pepa'.

El jurado de la segunda edición del premio (en esta nueva etapa tras el parón de cerca de una década) ha estado presidido por Teófila Martínez Sáiz, presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), mientras que Milagros Alzaga García, jefa del Centro de Arqueología Subacuática; Francisco Díaz Rodríguez, director del Instituto Hidrográfico de la Marina, y Carmen Garrido Pérez, coordinadora general del CeiMar han actuado como vocales. La técnica de la Sociedad Municipal Cádiz Isabel Caballero ha hecho las veces de secretaria, con voz, pero sin voto.

Los miembros del jurado han querido destacar de esta obra "el equilibrio entre la calidad, la originalidad, la coherencia y el rigor documental", así como su vinculación con Cádiz.