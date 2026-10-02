El 061 de Cádiz es galardonado con los premios Beneméritos 2026 de la Guardia Civil

El director provincial del Centro de Emergencias Sanitarias 061 en Cádiz recogiendo el premio otorgado por la Guardia Civil. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Cádiz, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha sido galardonado con los Premios Beneméritos 2026 del colectivo Retirados Asociados Guardia Civil de España (RAGCE), unos reconocimientos destinados a poner en valor la labor y los valores de personas e instituciones vinculadas a la Guardia Civil y a los ámbitos de las emergencias y la seguridad.

En una nota, la Junta ha recordado que los Premios Beneméritos 2026 (RAGCE) se entregaron el sábado en un acto celebrado en el Teatro Municipal Manuel Fraile de Villamartín, en el marco de la primera Jornada de Guardias Civiles Veteranos de Cádiz, organizada por la Asociación de Retirados de la Guardia Civil de España con la colaboración del Ayuntamiento de Villamartín.

La distinción concedida al Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Cádiz fue recogida por su director provincial, Antonio Ramírez, en nombre de todos los profesionales que integran este servicio. Con este galardón, la asociación ha querido reconocer el trabajo continuado de los servicios de emergencias sanitarias y, especialmente, la dedicación y capacidad de respuesta demostradas durante los episodios de borrascas y situaciones meteorológicas adversas registrados en la provincia, han señalado.

Asimismo, han apuntado que la concesión de este Premio Beneméritos al 061 de Cádiz pone de manifiesto la estrecha colaboración existente entre los servicios de emergencias sanitarias y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente en aquellas intervenciones en las que la coordinación entre instituciones resulta esencial para garantizar una respuesta rápida, segura y eficaz a la ciudadanía.