Controlado el incendio en 13 naves industriales de Algeciras que afecta a 8.000 metros cuadrados

Bomberos en la extinción del incendio de varias naves industriales en un polígono de Algeciras - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

ALGECIRAS (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz (CBPC) del parque de Algeciras continúan trabajando en las labores de extinción del incendio de 13 naves en el polígono industrial de Cortijo Real que se inició en la noche del martes, en torno a las 22,30 horas, y que está ya controlado, afectando a unos 8.000 metros cuadrados.

En un comunicado, el consorcio ha indicado que el origen del fuego "no está de momento claro", aunque se baraja que se iniciara en una nave de gestión de residuos ubicada en este polígono.

En total son 13 las naves afectadas, colindantes unas a otras y completando unos 80.000 metros cuadrados en configuración tipo A.

Aunque el incendio se encuentra controlado, se ha advertido sobre la posibilidad de que las labores de movimiento de escombros y de refresco se prolonguen durante varios días hasta la completa extinción del mismo.

Actualmente, hay desplegados en el lugar siete efectivos, en concreto, cinco bomberos, un sargento y el intendente jefe de la zona Campo de Gibraltar, con cinco vehículos (R16, U38, N16, N17 y E16). En las primeras horas del incendio han llegado a movilizarse hasta 17 bomberos y nueve vehículos de los parques de Algeciras y de Los Barrios.

Como se ha indicado, en torno a las 04,00 horas de la madrugada, los bomberos de Los Barrios se retiraron de la zona, quedando únicamente en el lugar los efectivos del parque de Algeciras.

Según ha informado el Ayuntamiento algecireño en un comunicado, las tareas que realizan los operativos del Consorcio de Bomberos ha sido "complicadas" porque el fuego "se ha extendido de manera rápida entre las naves industriales colindantes".

El alcalde este municipio, José Ignacio Landaluce, que se ha desplazado esta mañana a la zona, ha agradecido el "arduo trabajo que están realizando los servicios de emergencias" y ha destacado como aspecto positivo que no ha habido que lamentar daños personales.