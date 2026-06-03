Un incendio en un taller con sustancias inflamables afecta a 16 naves de un polígono de Algeciras (Cádiz)

Archivo - Vehículos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz en una imagen de archivo. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

ALGECIRAS (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Un incendio declarado a última hora de este martes 2 de junio en un taller de chapa y pintura con sustancias inflamables continúa activo y afecta ya a 16 naves del polígono industrial Cortijo Real de la localidad gaditana de Algeciras.

Según informa el Ayuntamiento algecireño en un comunicado, las tareas que realizan los operativos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz son "complicadas" porque el fuego "se ha extendido de manera rápida entre las naves industriales colindantes", aunque se confía en que pueda quedar controlado en las próximas horas.

El Parque de Bomberos de Algeciras mantiene desplegados en el polígono industrial seis vehículos, reforzados con otras tres unidades procedentes del parque de los Barrios. En total, están trabajando en la zona doce bomberos, tres sargentos, un subinspector y un intendente.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha agradecido el "arduo trabajo que están realizando los servicios de emergencias" y ha destacado como aspecto positivo que no ha habido que lamentar daños personales.