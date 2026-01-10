Cornejo critica la "farsa y doble moral" de Juanma Moreno al "obligar al PP a someterse a Landaluce tras su baja"

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo. - PSOE

CÁDIZ 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha criticado la "estrambótica situación política" que atraviesa el Ayuntamiento de Algeciras tras formalizarse la baja de José Ignacio Landaluce como miembro del PP, una decisión que califica de "farsa orquestada" por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.

Para Cornejo, resulta "insostenible e incoherente" que Landaluce "abandone las siglas del partido, pero mantenga el bastón de mando con el apoyo incondicional de los 15 concejales populares", según ha señalado el partido en una nota de prensa.

"Estamos ante una farsa de Moreno Bonilla, que es quien ha decidido la sumisión del PP de Algeciras y de sus concejales a un alcalde denunciado por presunto acoso sexual", ha asegurado el dirigente socialista, subrayando la "complicidad palmaria" tanto del presidente andaluz como del líder nacional, Alberto Núñez Feijóo.

Cornejo considera "lamentable" que, "en lugar de tomar cartas en el asunto y dignificar la institución", la dirección del PP haya optado por "mirar hacia otro lado y mantener a Landaluce mediante un encaje político que no engaña a nadie".

El secretario de Organización ha sido tajante al señalar que la ciudad de Algeciras "no se merece un alcalde en estas circunstancias" y ha enmarcado que el PP cuenta con votos suficientes para haber procedido al reemplazo del regidor.

"¿Qué ha pasado para que el líder del PP andaluz obligue a su grupo municipal a someterse a Landaluce? Moreno tiene que dar explicaciones de inmediato: o está de parte de que se sepa la verdad, que es vox populi en la ciudad, o pretende enterrar unos hechos presuntamente delictivos", ha interpelado.

En este sentido, Cornejo ha recordado que el PSOE de Algeciras "ya ha cumplido con su responsabilidad al poner la información en manos de la Fiscalía y ha adelantado que se pondrá a disposición del Tribunal Supremo en caso de que prospere la denuncia anunciada por el propio regidor".

"No vamos a permitir que se use el silencio y la propaganda para tapar comportamientos intolerables", ha insistido.

Finalmente, el dirigente provincial ha respaldado la labor fiscalizadora del Grupo Municipal Socialista en Algeciras, asegurando que el PSOE provincial "seguirá defendiendo los intereses de los algecireños y algecireñas por encima de las siglas".

"Nuestra respuesta es la de una oposición seria que no tolera la doble moral de un PP que predica regeneración en los platós, mientras ampara estas situaciones en los ayuntamientos por orden directa del inquilino de San Telmo", ha concluido.