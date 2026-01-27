Cortadas un total de once carreteras de la red provincial en Cádiz por el temporal de lluvia y viento

CA-9104 de Grazalema-Zahara de la Sierra (Las Palomas) cortada por deslizamiento de tierras. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha señalado que debido a incidencias causadas por el temporal de lluvia y viento a primera hora de la tarde de este martes permanecen cortadas un total de once carreteras de la red provincial que depende de la Institución Provincial.

Así, según ha indicado en una nota, la carretera CA-6105 de Alberite, en Villamartín, se encuentra cortada del punto kilómetro (pk) 0 al 15, mientras que la CA-5101, Arcos-Gibalbín los está del pk 2 al 12; la CA-4107, Torrecera-Paterna del pk 0 al 7; la CA-4107, Torrecera-Paterna, del pk 0 al 7; la CA-6200, Alcalá de los Gazules-Paterna, del pk 7 al 8; y la CA-9209, Algeciras-Los Barrios, del pk 0 al 0,6.

Igualmente, permanece cortada la CA-9118 de acceso a Setenil; la CA-8201, Jerez-Puerto Galis; la CA-3400, en Rota; la CA-9108 de Romaila, en Torre Alháquime, por rotura de muro de sostenimiento de la calzada; la CA-9104, Grazalema-Zahara de la Sierra por Las Palomas, por deslizamiento de tierras; y la CA-3105, en Guadalcacín, entre los puntos 0,3 y 1.