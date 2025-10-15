Cortes de tráfico hasta diciembre en la carretera CA-224 por las obras del Acceso Sur al Puerto de Algeciras (Cádiz)

Mapa de ejecución de obras por el Acceso Sur al Puerto de Algeciras en la provincia de Cádiz - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ALGECIRAS (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La carretera CA-224 --de los Yanquis-- va a experimentar desde este 15 de octubre y hasta mediados de diciembre el corte total al tráfico debido al avance de las obras de mejora del Acceso Sur al Puerto Bahía de Algeciras (Cádiz) que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando.

Estas actuaciones cuentan con un presupuesto de 50,3 millones de euros (IVA incluido), y están financiadas con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha recordado el Ministerio en una nota.

Así, se ha explicado que la próxima semana comenzarán los trabajos para modificar el trazado de la CA-224 en su parte más próxima a la N-340, para su conexión con una nueva glorieta.

Por ello, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde las 8,00 horas de este miércoles se ha cortado totalmente la carretera de los Yanquis entre la glorieta de Los Pastores de la N-340 y la glorieta de acceso a Getares, un corte que se mantendrá previsiblemente hasta mediados de diciembre.

Ante esta situación, el Ministerio ha habilitado itinerarios alternativos, debidamente señalizados, a través del núcleo urbano de Algeciras.