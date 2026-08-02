Costas informa favorablemente para recuperar la salina San Joaquín de Chiclana (Cádiz) como sumidero de carbono azul

Salina San Joaquín de Chiclana - ZONA FRANCA DE CÁDIZ

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de la Costa y el Mar ha emitido informe favorable a la solicitud de reserva de 280.063 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre para desarrollar el proyecto de recuperación de la salina San Joaquín, en Chiclana de la Frontera (Cádiz), una actuación impulsada por la Zona Franca de Cádiz, que persigue convertir este espacio en un sumidero de carbono azul y avanzar hacia la huella cero.

Según ha detallado la Zona Franca en una nota, el siguiente paso será la elevación de la propuesta al Consejo de Ministros, órgano competente para aprobar la declaración de reserva del dominio público marítimo-terrestre, un trámite necesario para ejecutar las actuaciones previstas.

Así, el proyecto, que cuenta con un presupuesto de 278.671,94 euros, forma parte del Plan de Descarbonización de la Zona Franca y contempla la restauración de la dinámica mareal de la salina, la reparación de infraestructuras históricas y la recuperación de la lámina de agua con el objetivo de restablecer la funcionalidad ecológica de este espacio y favorecer la captura de carbono azul y la biodiversidad.

De esta manera, la iniciativa se desarrollará con la colaboración científico-técnica del Centro Tecnológico de Acuicultura (Ctaqua), en coordinación con la Universidad de Cádiz y otras entidades implicadas, con el propósito de generar conocimiento aplicable a futuros proyectos de restauración de marismas y salinas del litoral gaditano.

En este sentido, el delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha señalado que el informe favorable de Costas supone "un paso decisivo" para hacer realidad "un proyecto pionero que conecta la descarbonización con la recuperación del patrimonio natural y con una forma innovadora de entender la economía azul". Asimismo, ha defendido que la iniciativa puede convertir la salina San Joaquín en "un pulmón azul para la Bahía de Cádiz" y en un ejemplo de colaboración entre administraciones, comunidad científica e instituciones.

Por su parte, el alcalde de Chiclana, José María Román, ha mostrado su satisfacción por el avance del proyecto, que, según ha indicado, "se suma al trabajo desarrollado en el municipio para la conservación y puesta en valor del patrimonio salinero". "Contribuirá tanto a la recuperación de un ecosistema de enorme riqueza como al refuerzo del papel de las marismas en la lucha contra el cambio climático", ha añadido.

El proyecto constituye una de las principales actuaciones del Plan de Descarbonización de la Zona Franca, que contempla medidas para reducir alrededor del 90 por ciento de las 872,07 toneladas de CO2 equivalente correspondientes a la huella de carbono del Grupo en 2023 mediante actuaciones como la renovación de equipos de climatización, la incorporación de vehículos eléctricos, el teletrabajo o el uso de energías renovables.

Además, la recuperación de la salina San Joaquín permitirá compensar el porcentaje restante de emisiones a través del carbono azul, aprovechando la capacidad de marismas y salinas para capturar y almacenar dióxido de carbono. Según las estimaciones realizadas por la Zona Franca y el Laboratorio de Carbono Azul de la Universidad de Cádiz, una vez regenerada la salina podrá absorber alrededor de 124 toneladas de CO2 al año, una capacidad que el Consorcio destaca como hasta diez veces superior a la del denominado carbono verde.

En contexto, la Zona Franca desarrolla esta actuación en colaboración con la Universidad de Cádiz, Ctaqua, Tragsatec y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el objetivo de convertir la salina San Joaquín en un proyecto de referencia nacional y en un modelo replicable para la restauración de otros ecosistemas costeros.