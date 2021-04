El crucero 'Harmony of the Seas' realizará este mes su mantenimiento en el astillero de Navantia Cádiz

Otros tres buques de Royal Caribbean International recalarán en el astillero gaditano entre mayo y julio

CÁDIZ, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El buque de cruceros 'Harmony of the Seas', de la compañía Royal Caribbean International, realizará su mantenimiento durante un periodo de un mes en el astillero de Reparaciones de Navantia en Cádiz.

El 'Harmony of the Seas', cuya llegada al astillero gaditano está prevista para este próximo domingo, 4 de abril, se someterá a distintos trabajos técnicos en las hélices de maniobra, los propulsores, los estabilizadores y las válvulas de fondo, así como a su pintado, según ha informado Navantia en un comunicado este jueves.

Serán necesarios 8.000 litros de pintura, y los trabajos en este buque sumarán 500.000 horas de trabajo para la Bahía y 1.230 empleos, sumando los de Royal Caribbean International, Navantia y otras empresas.

El vicepresidente de Operaciones Técnicas Marinas de Royal Caribbean International, Chris Korfiatis, ha puesto de relieve que "nuestro acuerdo con Navantia continúa cumpliendo con el trabajo que, en Royal Caribbean, nos propusimos llevar a cabo en cada uno de nuestros barcos que llega al dique seco aquí en Cádiz".

"Tanto si se trata de un mantenimiento estándar, como es el caso del 'Harmony of the Seas', o de una transformación completa, la colaboración y la calidad del trabajo demuestran constantemente la gran dedicación y compromiso que Navantia tiene con nuestra compañía", ha añadido.

Por parte de Navantia trabajarán 240 personas y, junto a los trabajos en la maquinaria, el astillero prestará asistencia a varias a obras de mantenimiento de la parte de hotel del buque.

Además, en los próximos meses llegarán a Navantia Cádiz otros tres buques de cruceros de Royal Caribbean; en concreto, el 'Jewel of the Seas' y el 'Symphony of the Seas' en mayo, y el 'Liberty of the Seas' en julio.

"Para nosotros, tener cruceros en este momento de pandemia significa que Royal Caribbean sigue depositando su confianza en nosotros como su astillero de reparación de referencia", según ha subrayado el director del Astillero de Reparaciones de Navantia en Cádiz, Joaquín Hernández Rocha.

"El año pasado, pese a sus circunstancias, pudimos completar varios proyectos de manera segura y eficiente, gracias a nuestra experiencia combinada y el apoyo del astillero para anteponer el bienestar de todos en primer lugar", ha añadido Korfiatis.