CSIF informa de una agresión en Puerto III en Cádiz con un funcionario con un brazo roto y varios golpes

Archivo - Prisión Puerto III - EUROPA PRESS/ARCHIVO

EL PUERTO DE SANTA MARIA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El sindicato CSIF Andalucía ha advertido este lunes de una nueva agresión a funcionarios en la cárcel de Puerto III, en El Puerto de Santa María (Cádiz). Uno de los empleados ha tenido que ser atendido por lesiones. La agresión se produjo, según el relato de CSIF-A, el sábado cuando un interno de Puerto III, con un supuesto ataque epiléptico, estaba siendo trasladado a una zona de seguridad y se abalanzó por sorpresa contra un funcionario, agarrándole del cuello.

Tuvieron que intervenir más funcionarios para reducir al interno, resultando uno de ellos con un brazo escayolado, una muñeca abierta y diversas contusiones. El interno, que el día antes ya había tratado de agredir al médico de la prisión, fue trasladado a aislamiento, según lo recogido por la central sindical en una nota. La sección sindical de CSIF en Puerto III ha condenado la agresión, transmitido su apoyo a los funcionarios agredidos y deseado una pronta recuperación al trabajador que resultó lesionado y que estará un tiempo de baja médica.

Por su parte, CSIF ha solicitado ya a la Dirección del Centro que revise su clasificación penitenciaria, pasando del segundo grado al primero (el más severo, para garantizar la seguridad e integridad del personal de la prisión), y que sea trasladado a otro centro penitenciario. CSIF advierte de que las agresiones a trabajadores de las prisiones siguen produciéndose mientras Instituciones Penitenciarias toma medidas que son del todo insuficientes para evitarlas.

Para el sindicato, la falta de personal y de medios es una constante y ponerle solución es una necesidad urgente. Además, como ya ha denunciado CSIF en muchas ocasiones, hace falta cubrir todas las vacantes de personal médico para atender a una población reclusa cada vez más numerosa, y que, en su mayoría, sufre patologías relacionadas con la salud mental, sumadas a adicciones a sustancias estupefacientes. Esto hace que no puedan ser tratados de manera adecuada, provocando situaciones violentas entre los propios reclusos y, a menudo, contra los trabajadores de las prisiones.