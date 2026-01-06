Cuatro municipios de Cádiz reparten décimos del primer premio de 'El Niño': "Estamos que no nos lo creemos"

Archivo - Los bombos antes de la celebración del Sorteo Extraordinario del Niño, a 6 de enero de 2023, en Madrid (España). Imagen de archivo. - SELAE - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varios municipios de la provincia de Cádiz se han visto este martes 6 de enero agraciados al repartir décimos del número 6.703, el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo.

En concreto, este número se ha vendido en puntos como Sanlúcar de Barrameda, Algeciras, Jerez de la Frontera y Cádiz capital, lugares donde la alegría desborda esta jornada de Reyes Magos al haber repatido un premio tan importante entre sus vecinos.

En la administración de la avenida del Puerto de Barrameda, en Sanlúcar, su lotera ha expresado a Europa Press que está "muy contenta" por dar este primer premio de 'El Niño' en un barrio "marinero" como Bonanza, donde se ubica su establecimiento. Aunque desconocen la cantidad de décimos vendidos, ha reiterado que están "contentas" de haber cruzado su suerte un año más con este sorteo, ya que el año pasado también dieron un segundo de esta misma lotería. "'El Niño' nos persigue", ha bromeado.

Casi de la misma manera están en la administración de El Paraíso, de Jerez de la Frontera, que ya lleva tres primeros premios de 'El Niño' repartidos, además del segundo premio que dieron hace apenas unos días en la Lotería de Navidad.

"En cinco años hemos dado tres primeros premios de 'El Niño' y dos 'Gordos' de Navidad, madre mía. Estamos que no nos lo creemos", ha comentado José Vicente, lotero de esta afortunada administración en las Torres de Córdoba. Sin saber cuánto ha vendido, aunque cree que no más de una serie, ha asegurado sentirse "alegre" por lo repartido, "aunque hayan sido tres décimos".

La suerte en la provincia de Cádiz con este 6.703 ha llegado a otros puntos como la administración ubicada en el Corte Inglés de Algeciras y la de 'El Gato Negro', en la calle José del Toro del centro de Cádiz capital, un establecimiento que repite de nuevo en un sorteo de Navidad, ya que viene de haber repartido también varios décimos de dos terceros premios del 22 de diciembre.