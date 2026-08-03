David Bisbal, Rosa López y Carlos Baute se suben este viernes al escenario del Mar Latino Fest de Cádiz

Archivo - El cantante David Bisbal durante una actuación, en el Movistar Arena, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los artistas David Bisbal, Rosa López y Carlos Baute protagonizarán este viernes 7 de agosto el cartel del Mar Latino Fest de Cádiz, que se celebrará en el Muelle Reina Victoria del puerto gaditano, donde además se contará con un 'special closing' con las sesiones de Fernandisco y Juan Borras por Los 40 Classic.

La organización del festival ha resaltado la presencia del "huracán almeriense" en el muelle de Cádiz, al que Bisbal llega "en un momento cumbre de su carrera" para repasar sus grandes hits mundiales como 'Ave María', 'Bulería' o 'Corazón Latino'.

Junto a él estará sobre el escenario "el carisma" del venezolano Carlos Baute, que desplegará su energía y su batería de grandes éxitos junto a la potente y versátil voz de la cantante Rosa López, que se encuentra "en un momento brillante" de su carrera y que compartirá cartel con su compañero en la primera edición de Operación Triunfo en el año 2001.

Los tres artistas completan un cartel diseñado para hacer disfrutar a varias generaciones de seguidores. Y es que además, el evento contará con un 'special closing' de Los 40 Classic, con las sesiones de Fernandisco y Juan Borras. Ambos serán los encargados de poner el broche de oro a la noche con una selección de los mejores temas de las últimas décadas, garantizando que el baile no pare hasta el final.

Este festival se enmarca dentro del ciclo Músicas del Mar, que se desarrolla cada verano en el muelle del puerto de Cádiz.

Así, un día después, el sábado 8 de agosto serán Amistades Peligrosas y Tam Tam Go! los que se subirán al escenario en un concierto benéfico.

El Muelle Reina Victoria acogerá el 15 de agosto el Festival Nosinmúsica, reuniendo a grandes bandas de actualidad como Love of Lesbian, Alcalá Norte y Denisdenis, convirtiendo el puente festivo de agosto en el punto álgido del verano cultural en la ciudad de Cádiz.

La vanguardia urbana también estará presente en Músicas del Mar con el artista Morad que aterrizará el viernes 21 de agosto. El fenómeno de L'Hospitalet, referente internacional de la escena urbana, traerá al muelle su estilo único tras colaborar con figuras como Bizarrap.

El ciclo Músicas del Mar cuenta con el apoyo de entidades públicas y privadas como el Ayuntamiento de Cádiz, la Diputación de Cádiz, el Puerto de la Bahía de Cádiz y la Fundación Cajasol, así como a los patrocinadores y colaboradores.