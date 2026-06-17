La delegación colombiana que visita Cádiz de la mano de Zona Franca conoce Ctaqua, Navantia y la Salina Santa Teresa

Responsables de la Universidad del Magdalena, de la Zona Franca de Tayrona y de la Cámara de Comercio de Santa Marta de Colombia en Cádiz junto al delegado de la Zona Franca, Fran Gozález. - ZONA FRANCA

CÁDIZ 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegación procedente de la localidad colombiana de Santa Marta, integrada por responsables de la Universidad del Magdalena, de la Zona Franca de Tayrona y de la Cámara de Comercio de Santa Marta, han continuado este miércoles su visita a la provincia de Cádiz para conocer el ecosistema de Economía Azul, innovación y emprendimiento de la Zona Franca y han conocido entidades y empresas que forman parte de este como Ctaqua, Navantia San Fernando y Salina Santa Teresa en Chiclana.

En una nota, Zona Franca ha señalado que el delegado del Estado en el Consorcio gaditano, Fran González, les está acompañando durante su estancia en Cádiz y ya el martes conocieron de primera mano el recinto fiscal, su actividad y el edificio de contenedores marítimos reciclados Zona Base Incubazul, que aloja la incubadora de Economía Azul, y el nuevo proyecto Blue Core.

La delegación colombiana tiene como objetivo de su visita conocer "in situ" el ecosistema de Economía Azul de la Zona Franca de Cádiz, para utilizarlo como modelo y referente y replicarlo al otro lado del Atlántico, exportando el modelo implantado por el Consorcio gaditano a aquel país.

Así, el recorrido realizado este miércoles por las distintas entidades y empresas amplía el conocimiento en torno al ecosistema. La primera parada del día ha sido en Ctaqua, Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía con más de 16 años de experiencia, en donde han podido ver su trabajo en torno a la innovación en los sectores de la acuicultura y los alimentos del mar.

En este sentido, ha señalado que Ctaqua es un aliado de Zona Franca y forma parte de su ecosistema y en 2025 ambos organismos firmaron un protocolo de actuación mediante el cual trabajan de forma conjunta en el impulso de iniciativas innovadoras vinculadas a la Economía Azul, coordinando, asesorando y haciendo un seguimiento de las actuaciones.

También con Navantia, otra de las empresas que ha visitado este miércoles por la delegación colombiana, mantiene Zona Franca una estrecha relación, incluso la empresa de construcción naval tiene previsto instalar un espacio de innovación en el edificio Zona Base Incubazul tras la firma del protocolo de actuación firmado en diciembre pasado, sumándose así de forma activa al ecosistema del Consorcio gaditano.

En Navantia, la delegación ha podido constatar la actividad de esta empresa pública que es referente en construcción naval militar y civil y cuya actividad se amplía a otros sectores estratégicos como la energía eólica marina y el desarrollo de soluciones sostenibles basadas en hidrógeno verde.

Además, los integrantes de la delegación de Santa Marta han conocido también la Salina Santa Teresa en Chiclana, donde han podido conocer el proceso tradicional de extracción de sal, la biodiversidad de la marisma y el papel histórico de las salinas en la economía local. Han realizado un recorrido por la salina y han recibido las explicaciones sobre estos antiguos humedales y marismas naturales transformados por el ser humano para extraer sal marina.

La delegación colombiana dedicará la jornada de este jueves a la Universidad de Cádiz, en donde se plantean reuniones de trabajo y una visita al INMAR, el Instituto Universitario de Investigación Marina de la UCA.

El delegado del Estado, Fran González, ha resaltado "la importancia de que los responsables de las entidades colombianas conozcan de primera mano y al detalle los organismos y empresas que forman parte del ecosistema de la Zona Franca, reforzando así además la estrecha relación que ya se mantiene con ellos".

"El vínculo con la Cámara de Comercio de Santa Marta, con la Zona Franca de Tayrona y con la Universidad del Magdalena tiene para nosotros un gran valor, mucho más teniendo en cuenta el trabajo que está realizando esta universidad en el campo de la Economía Azul y todo lo que puede aportar a nuestro ecosistema y para iniciar la réplica otro lado del Atlántico del modelo gaditano un ecosistema similar con conexiones a ambos lados del océano y con el objetivo común de trabajar por el desarrollo de los territorios con una visión comprometida, sostenible e innovadora", ha afirmado.

Finalmente, Fran González ha añadido que "es importante que, además de las entidades y empresas en torno al ecosistema de Economía Azul que la delegación está conociendo en su visita a Cádiz, tengan también un referente en el marco de la colaboración institucional por la que siempre se ha apostado desde la Zona Franca", destacando el valor de su visita al Ayuntamiento de Cádiz.