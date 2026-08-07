Denunciada una discoteca de Rota (Cádiz) por doblar su aforo máximo y tener bloqueadas dos salidas de emergencia

Archivo - Imagen de archivo de vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ROTA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha denunciado a los propietarios de una discoteca de Costa Ballena, en Rota, por diversas irregularidades detectadas relacionadas con el aforo, las condiciones de evacuación y el funcionamiento del local durante una inspección, como el doblar su aforo máximo permitido y mantener dos de las salidas de emergencia bloqueadas.

En el operativo, desarrollado junto a la Unidad Adscrita de Policía Nacional de la Junta de Andalucía en Cádiz, se constató que el establecimiento, cuyo aforo máximo autorizado era de 315 personas, había vendido anticipadamente 600 entradas, por lo que la capacidad permitida se encontraba "ampliamente superada", ha indicado la Policía en una nota.

Como consecuencia de esta situación, se produjo una importante concentración de personas en el acceso al local. Muchas de ellas habían adquirido previamente su entrada, pero no pudieron acceder al interior al haberse alcanzado la capacidad máxima permitida, por lo que fue necesario impedir nuevas entradas durante el desarrollo de la inspección.

La acumulación de asistentes generó momentos de tensión, siendo necesaria la intervención de efectivos de la Policía Nacional para garantizar la seguridad y evitar incidentes.

Durante la inspección se comprobó también que dos de las salidas de emergencia permanecían bloqueadas, circunstancia que comprometía las condiciones de evacuación del establecimiento ante una eventual situación de emergencia.

Asimismo, los agentes constataron que la música procedente del interior del local era "claramente audible" desde la vía pública y que la terraza continuaba en funcionamiento fuera del horario autorizado.

Todas las irregularidades detectadas quedaron recogidas en las correspondientes actas de denuncia, que serán remitidas a la autoridad administrativa competente para la tramitación de los expedientes sancionadores que, en su caso, procedan.

SEGURIDAD DE LOS ASISTENTES Y PROTECCIÓN DE LOS MENORES

Estos dispositivos conjuntos tienen como finalidad comprobar el cumplimiento de la normativa reguladora de los espectáculos públicos y las actividades recreativas, reforzar la seguridad de los asistentes y garantizar que los establecimientos de ocio desarrollen su actividad conforme a las condiciones autorizadas.

Las actuaciones prestan además una especial atención a la protección de los menores de edad y a la prevención del acceso y consumo de bebidas alcohólicas por parte de estos.