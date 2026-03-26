Denunciadas cuatro personas en Los Barrios (Cádiz) por vertidos ilegales de residuos

Vertidos ilegales en Los Barrios (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Los Barrios (Cádiz) ha denunciado en los últimos días a cuatro personas por realizar presuntamente vertidos incontrolados de muebles, escombros, restos de poda y otros enseres en diferentes zonas del municipio, todo ello sin autorización.

Estas actuaciones se han llevado a cabo tras varias quejas vecinales en las que se alertaba de la presencia de individuos que depositaban residuos de forma indebida en los alrededores de los contenedores, generando suciedad, molestias y una evidente degradación del entorno urbano, como ha explicado el Ayuntamiento al respecto en una nota.

Ante esta situación, desde la Jefatura se estableció un dispositivo de vigilancia discreta en las zonas afectadas, que ha permitido identificar a los presuntos infractores, procediendo a su identificación y posteriormente propuesta para denuncia.

Desde la Policía Local se ha recordado que este tipo de conductas suponen una infracción administrativa cuyas sanciones pueden oscilar entre los 300 y los 2.000 euros, en función de la gravedad de los hechos. Asimismo, se ha puesto de manifiesto que estos vertidos no autorizados no solo deterioran la imagen del municipio, sino que también generan problemas de insalubridad, afectan a la convivencia vecinal y suponen un coste añadido para los servicios públicos.

En este sentido, se ha informado a la ciudadanía de la existencia del Punto Limpio de Palmones, ubicado en calle Bergantín, en el polígono comercial de Palmones, donde se pueden depositar de forma gratuita y regulada este tipo de residuos.

El Punto Limpio de Palmones abre de lunes a sábado de 08,00 horas a 15,00 horas, además de los viernes también en horario de tarde, de 17,00 horas a 20,00 horas. En este espacio se puede realizar la correcta gestión de una amplia variedad de residuos domésticos como muebles y enseres, escombros --con limitación y licencia--, restos vegetales, aparatos eléctricos y electrónicos, aceites, baterías, pilas, así como plásticos, papel, cartón, vidrio, neumáticos, pinturas y otros residuos similares.

Desde la Jefatura de la Policía Local se ha pedido la colaboración ciudadana para evitar este tipo de comportamientos incívicos, recordando que existen alternativas adecuadas y accesibles para la correcta gestión de residuos.