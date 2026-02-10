Denunciado un conductor por chocar contra un camión de limpieza de Algeciras triplicando la tasa de alcohol

Archivo - Control de alcoholemia de la Policía Local de Algeciras - AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Algeciras (Cádiz) ha instruido diligencias judiciales y administrativas contra el conductor de un turismo que colisionó contra un camión de la Empresa Municipal de Aguas de Algeciras (Emalgesa) cuando circulaba triplicando la tasa de alcohol permitida.

Los hechos se produjeron cuando una patrulla de la Policía Local fue requerida para que se personase en la avenida Virgen del Carmen tras registrarse un accidente de circulación, sin que los conductores implicados se pusiesen de acuerdo, ha informado el Ayuntamiento de Algeciras en una nota.

Los agentes desplazados atestiguaron que se trataba de un turismo BMW y un camión bomba de la empresa municipal, y se ofreció a ambos conductores ayuda para redactar un parte amistoso. Fue entonces cuando los policías notaron que la persona que manejaba el coche presentaba "claros síntomas" de encontrarse bajo los efectos del alcohol.

Tras realizar las pruebas de alcoholemia pertinentes, el responsable del camión arrojó un resultado de 0.0, mientras que la otra persona dio una medición de 0,77 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, lo que supone una tasa de delito penal.

Por todo ello, el conductor del turismo, de 36 años de edad, nacido en Colombia y vecino de Algeciras, fue denunciado por estos hechos, quedando a la espera de citación judicial una vez se conozca la valoración pericial de los daños causados en el accidente.