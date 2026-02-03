Los hospitales de Cádiz y Puerto Real organizan el XIV Congreso de la Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética

Archivo - Hospital Puerta del Mar de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cádiz será desde el próximo jueves 5 de febrero y hasta el sábado día 7 la sede del XIV Congreso de la Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética (Sancyd), un encuentro que reunirá en el Hotel Q Cádiz Bahía a más de 300 profesionales y que ha sido organizado por los hospitales universitarios Puerta del Mar de Cádiz y de Puerto Real, dependientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Los presidentes del comité organizador del congreso, Francisco J. Vílchez López y Juan José Silva Rodríguez, responsables de las Unidades de Nutrición Clínica y Dietética de los Servicios de Endocrinología y Nutrición del Puerta del Mar y de Puerto Real, respectivamente, han conseguido reunir a destacados profesionales de este ámbito a nivel andaluz, nacional e internacional, como ha indicado la Junta en una nota.

El objetivo de este foro es analizar desde la perspectiva científica problemas de salud que generan "inquietud entre la población", como la nutrición en la diabetes, la intolerancia a la lactosa, el estado nutricional en los ancianos frágiles o con enfermedades neurológicas. Las terapias nutricionales artificiales en cirugía, en enfermedades del aparato digestivo, en cáncer y otras patologías, así como la alimentación de calidad en los hospitales, serán otras de las cuestiones que se abordarán.

Además de las mesas redondas donde se tratarán estos temas, el programa incluye un curso precongreso, que está previsto que se celebre el miércoles, sobre nutrición en enfermedades raras y talleres prácticos sobre avances en el diagnóstico de la pérdida de masa muscular.

La apertura institucional tendrá lugar el jueves, a la que seguirá la conferencia inaugural 'Mirar a la naturaleza con hambre', a cargo del cocinero y propietario del restaurante Aponiente, Ángel León.

La Sancyd es una sociedad multidisciplinar que reúne a médicos endocrinólogos expertos en nutrición clínica, enfermeras, dietistas-nutricionistas, técnicos en dietética y bromatólogos hospitalarios. Esta sociedad es, para los organizadores del congreso, "la principal responsable de que Andalucía sea una de las comunidades líderes en nutrición avanzada en España".