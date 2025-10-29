Denunciado un menor de 14 años en Los Barrios (Cádiz) por circular con una moto sin carnet de conducir

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Los Barrios (Cádiz) ha informado de la denuncia formulada a un menor de 14 años como presunto autor de delito contra la seguridad vial, al circular con una motocicleta sin permiso de conducción.

Los hechos ocurrieron tras una llamada del Centro de Emergencias 112 en la que se solicitaba auxilio para un menor que se había caído de una motocicleta en la urbanización del Mirador del Río, ha indicado el Ayuntamiento de Los Barrios en una nota.

Los agentes se desplazaron de inmediato y comprobaron que el menor presentaba diversas lesiones en brazos, rodillas y cadera. Una vez valorado su estado, y ante la imposibilidad de contactar en ese momento con sus padres, fue trasladado al Centro de Salud de Los Barrios, donde recibió atención médica. Más tarde, se pudo contactar con su madre, que se hizo cargo del menor.

En el transcurso de las actuaciones, los agentes verificaron que el joven, de 14 años de edad, carecía de permiso de conducción. Es por eso que se instruyeron las diligencias policiales correspondientes, que fueron remitidas a la Fiscalía de Menores de Algeciras por un delito contra la seguridad vial conforme al artículo 384 del Código Penal.

Desde la Policía Local se ha recordado a la ciudadanía que conducir un vehículo a motor sin haber obtenido el permiso correspondiente es un delito castigado con penas de prisión de tres a seis meses, una multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.