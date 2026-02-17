Denuncian a una mujer en El Puerto (Cádiz) por amenazar de muerte a una menor a través de TikTok

Imagen de archivo de la Polícía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de El Puerto de Santa María (Cádiz) han abierto una investigación contra una mujer como presunta autora de un delito de amenazas graves, tras publicar varios mensajes intimidatorios y amenazas de muerte contra una menor a través de la plataforma digital TikTok.

La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por los progenitores de la menor, que pusieron en conocimiento de las autoridades la recepción de diversos mensajes y publicaciones en dicha plataforma que contenían amenazas de muerte directas y explícitas contra la víctima y su entorno familiar, ha indicado en una nota la Policía.

Según las diligencias practicadas, la presunta autora habría utilizado su perfil para remitir mensajes intimidatorios de forma reiterada, generando en la menor una situación de miedo, angustia e inseguridad tanto para ella como para su familia.

El análisis técnico de la actividad digital y la colaboración con la plataforma, sirvieron para identificar a la supuesta responsable, que ha sido puesta a disposición judicial como presunta autora de un delito de amenazas graves tipificado en el Código Penal.

Las autoridades han recordado que las amenazas realizadas a través de redes sociales constituyen un delito, especialmente cuando afectan a menores de edad, y que el uso de plataformas digitales no garantiza el anonimato ni evita la responsabilidad penal. Asimismo, han recomendado a padres y tutores supervisar la actividad de los menores en redes sociales y denunciar cualquier conducta que pueda poner en riesgo su seguridad.

La Policía Nacional ha reafirmado su compromiso con la protección de los ciudadanos en el entorno digital y continúa trabajando de forma constante para prevenir, investigar y combatir el cibercrimen, y han agradecido la colaboración ciudadana, recordando que se encuentra a disposición de la población ante cualquier indicio de actividad delictiva en el ámbito digital.