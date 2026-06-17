Detenida una mujer en El Puerto (Cádiz) que vendía droga en una casa donde convivía con seis menores

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EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en una conocida barriada de El Puerto de Santa María (Cádiz) y han detenido a una mujer de 34 años como presunta autora de un delito contra la salud pública. En el registro de la vivienda los agentes localizaron a seis menores de edad, entre ellos un bebé de tan solo ocho meses, que convivían en un entorno de extrema insalubridad.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, las investigación permitieron confirmar la existencia de un activo punto de venta de heroína y cocaína que venía generando una notable preocupación entre los vecinos debido al continuo trasiego de consumidores en la zona.

Durante la investigación, los agentes tuvieron que hacer frente a importantes medidas de seguridad destinadas a dificultar la actuación policial, según ha indicado la Policía Nacional, que ha señalado que el inmueble contaba con una puerta especialmente reforzada, prácticamente infranqueable, además de disponer de personas encargadas de alertar sobre cualquier movimiento policial en las inmediaciones.

Una vez reunidos los indicios necesarios, los investigadores solicitaron a la autoridad judicial el correspondiente mandamiento de entrada y registro. Tras su autorización, se llevó a cabo la intervención policial, localizándose en el interior de la vivienda diversas cantidades de cocaína y heroína preparadas para su distribución, así como útiles para el consumo de sustancias estupefacientes, recortes empleados para la manipulación de la droga y dinero en efectivo presuntamente procedente de la actividad ilícita.

No obstante, según la Policía Nacional, el hallazgo más relevante de la actuación fue la situación detectada en el interior del inmueble. Durante el registro, los agentes localizaron a seis menores de edad, entre ellos un bebé de tan solo ocho meses, que convivían en un entorno de extrema insalubridad.

Los policías comprobaron la existencia de grandes cantidades de basura y enseres acumulados, así como unas deficientes condiciones de habitabilidad e higiene incompatibles con el adecuado desarrollo y bienestar de los menores. Asimismo, las sustancias estupefacientes intervenidas y otros elementos relacionados con su manipulación y consumo se encontraban al alcance de los niños, con el consiguiente riesgo para su integridad física y su salud.

Ante la gravedad de la situación, los hechos fueron puestos de inmediato en conocimiento de los organismos competentes para la adopción de las medidas de protección oportunas. La detenida, madre de los seis menores, habría continuado presuntamente con la actividad de venta de sustancias estupefacientes tras el ingreso en prisión de su pareja, quien ya fue detenido el pasado año por hechos similares.

Con esta actuación, la Policía Nacional no solo ha logrado desactivar un punto de venta de drogas que venía generando inseguridad y malestar vecinal, sino que también ha permitido sacar a la luz una grave situación de vulnerabilidad que afectaba a varios menores de edad, reafirmando su compromiso tanto en la lucha contra el tráfico de drogas como en la protección de las personas más vulnerables