Detenidas 27 personas al desarticular una veintena de puntos de venta de drogas en la sierra de Cádiz

La Guardia Civil traslada a los detenidos al desarticular 27 puntos de venta de drogas a media y pequeña escala en la sierra de Cádiz - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

CÁDIZ 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz, en el marco de la explotación de la segunda fase de la operación denominada Góngora, ha detenido a 27 personas y ha dado por desarticulado un total de 27 puntos de distribución de estupefacientes en la sierra de Cádiz, pertenecientes a una organización sumamente activa que distribuía drogas a media y pequeña escala en la provincia gaditana y también a otros puntos de Sevilla y Málaga.

En esta segunda fase de la operación, las detenciones han sido las protagonistas, ya que después de analizar los indicios obtenidos en la primera fase de la operación, se han practicado 27 detenciones y sólo tres registros domiciliarios, ha indicado la Guardia Civil en una nota.

La explotación de esta nueva fase se ha realizado después de analizar de manera pormenorizada toda la documentación obtenida durante la primera fase de esta operación policial. En aquel entonces se practicaron 17 registros domiciliarios y se pusieron a disposición judicial a 18 personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a organización criminal. Nueve de ellos fueron enviados a prisión tras haber sido oídos por el Titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Arcos de la Frontera.

En esta segunda fase, los ahora detenidos practicaban lo que se conoce en el argot como "telecoca", es decir, un consumidor solicitaba a través de determinados medios de comunicación una dosis, y es el proveedor quien se desplaza hasta el domicilio o lugar convenido con el estupefaciente, por lo que nunca porta un número elevado de dosis, permitiéndole que en el caso de ser interceptado pueda alegar consumo propio.

Lejos de las grandes aprehensiones, esta modalidad delictiva, es "sumamente difícil" de investigar y plasmar en unas diligencias, por lo que la labor desempeñada por los integrantes del Equipo de Policía Judicial de Arcos de la Frontera tiene "mayor relevancia", como se ha indicado por parte del Instituto Armado.

La explotación se llevó a cabo el pasado 21 de enero y por parte de la Guardia Civil se han dado por desarticulados 27 puntos de venta de estupefacientes en las localidades de Olvera, Algodonales, Alcalá del Valle, Montellano, Pruna, Bornos, Puerto Serrano, Almargen, El Saucejo, Los Corrales y El Gastor.

Además, no se descartan nuevas actuaciones y detenciones.