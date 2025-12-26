Un detenido en Los Barrios (Cádiz) tras amenazar de muerte a otros durante una reyerta en la terraza de un bar

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Los Barrios. - AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS - Archivo

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Los Barrios (Cádiz) han detenido a un hombre por amenazas de muerte con un machete en la Plaza del Mar de Palmones tras una reyerta producida en la terraza de un bar, "generando una grave alteración del orden público y una importante alarma social".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, al detenido le constan numerosos antecedentes por delitos de la misma índole, además de que sobre él pesaba una prohibición judicial expresa de portar armas.

Asimismo, ha explicado que los agentes de la Policía Local se personaron con rapidez en el lugar de los hechos tras recibir varias llamadas en la jefatura alertando de una reyerta en la terraza del bar y que una persona estaba utilizando un arma blanca de grandes dimensiones.

A su llegada, los agentes comprobaron cómo varias personas se alejaban del lugar, localizando e identificando de inmediato a los implicados, así como el arma empleada, que había sido arrojada a una zona elevada del establecimiento. Por su parte, testigos presenciales confirmaron que uno de los individuos había esgrimido un machete y proferido amenazas de muerte.

Una vez detenido, fue trasladado para su valoración médica y posteriormente puesto a disposición de la Guardia Civil, junto con las diligencias instruidas, para la continuación de las actuaciones judiciales oportunas.