Detenido en Cádiz por agredir a un policía local tras ser denunciado por posesión de droga

CÁDIZ 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cádiz ha detenido a un hombre acusado de agredir a los agentes durante su traslado a la Comisaría, todo ello después de que fuera denunciado por tenencia de sustancias estupefacientes.

En una nota, el Ayuntamiento de Cádiz ha señalado que esta intervención tuvo lugar el pasado sábado 7 de marzo sobre las 10,15 horas en el Mercado Central de Abastos, donde los agentes procedieron a la detención de un varón de 39 años como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Según fuentes policiales, el individuo había sido previamente denunciado por tenencia de drogas y se había negado a facilitar su identificación a los agentes locales. Ante esta situación, fue trasladado a dependencias policiales para proceder a su identificación.

Así, fue durante ese traslado cuando el detenido agredió presuntamente a uno de los agentes intervinientes, motivo por el cual fue arrestado.

Horas más tarde, sobre las 15,15 horas del mismo sábado, la Policía Local actuó en otra intervención producida por dos personas que presuntamente se agredieron mutuamente resultando ambos con lesiones leves en el transcurso de una discusión. En este caso, se produjo la detección de ambos, de 44 y 45 años.