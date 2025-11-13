Detenido un hombre en Los Barrios (Cádiz) como presunto autor de la quema de cinco contenedores de basura

Un contendor calcinado en Los Barrios. - AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Los Barrios (Cádiz) han detenido a un hombre como presunto autor de cinco incendios provocados en distintos contenedores de residuos urbanos en el casco urbano del municipio durante la noche de este miércoles.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, la central de la Policía Local recibió varias llamadas alertando de contenedores ardiendo en diferentes puntos de la localidad, por lo que de manera inmediata varios agentes se desplazaron a los diferentes sitios, comprobando que varios vecinos intentaban sofocar las llamas mientras se daba aviso al servicio de Bomberos para evitar la propagación del fuego.

Poco después, y gracias a la colaboración ciudadana, se recibió la información clave de una testigo que aportó la descripción y un vídeo del presunto autor.

Con estos datos, los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda que permitió localizar a una persona con las características facilitadas en las inmediaciones de la Avenida Juan Rodríguez, que al percatarse de la presencia policial, intentó huir antes de ser interceptado y detenido por los agentes.

Una vez trasladado a dependencias policiales, el detenido reconoció los hechos ante los agentes, quedando a disposición judicial como presunto autor de un delito de daños.

Por su parte, la concejala de Limpieza, Cristina Silva, ha lamentado la quema de cinco contenedores de carga lateral (contenedores de polietileno de 3.000 litros de capacidad), de los que tres eran para la fracción papel-cartón y dos para la fracción de envases ligeros.

"Los vecinos deben saber que tras cada quema de contenedores hay trabajos de limpieza y retirada del material afectado y un coste que, en este caso, se eleva a 9.350 euros", ha señalado Silva, que ha agradecido "a los vecinos que hayan ayudado con su información a detener al autor de los hechos".