Detenido un hombre por causar altercados de gravedad en las Urgencias del Hospital de Jerez (Cádiz)

Efectivos de la Policía Nacional junto a su vehículo en Jerez en una imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido a un varón de 47 años de edad como presunto responsable de los delitos de atentado contra funcionario público, atentado contra agente de la autoridad y amenazas, tras causar altercados de gravedad en la zona de Urgencias del Hospital de Jerez de la Frontera, que llevaron a impedir el normal funcionamiento de este servicio.

Los hechos se produjeron sobre las 01,45 horas de la madrugada del pasado sábado 30 de agosto, cuando se solicitó la presencia de los agentes debido a un individuo que estaba "muy alterado" y amenazando al personal médico y sanitario que a esa hora prestaba servicio en el Área de Urgencias del Hospital de Jerez.

En una nota, la Policía ha señalado que la agresividad que manifestaba el varón obligó en un primer momento a la intervención de la seguridad privada del propio Hospital para garantizar la seguridad e integridad del personal y de los pacientes y familiares que a esa hora se encontraban en esa zona.

Al parecer, el individuo se había presentado minutos antes "con un alto grado de agitación" y con heridas y hematomas visibles en rostro y brazos. Antes de poder ser atendido, comenzó a amenazar de gravedad a los presentes en la puerta de acceso, increpando e insultando al personal sanitario, a vigilantes de seguridad, pacientes y demás usuarios del centro hospitalario.

La gravedad de la situación obligó a la presencia de los agentes de la Policía Nacional, contra los que el varón centró su violencia con insultos, amenazas directas y acometimiento físico. Esta actitud hizo que los policías tuvieran que reducirlo y proceder a su detención para recuperar el normal funcionamiento de los servicios del Hospital.

Una vez detenido, el individuo continuó su actitud violenta, pero pudo ser asistido de sus lesiones, que ahora se investigan si fueron fruto de un altercado previo.

Tras ser atendido por los servicios sanitarios, fue trasladado a las dependencias de la Comisaría de Jerez, donde ingresó en calabozos hasta que pasó a disposición de la autoridad judicial.