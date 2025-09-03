Detenido un hombre como presunto responsable de provocar varios incendios en un parque de Algeciras (Cádiz)

Incendio en el Parque del Centenario de Algeciras este pasado martes 2 de septiembre - POLICÍA NACIONAL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a un hombre como presunto responsable de provocar este pasado martes por la noche varios incendios en las inmediaciones del Parque del Centenario en la citada localidad de la provincia de Cádiz.

En una nota, la Policía ha informado de que los sucesos se han producido este pasado martes, 2 de septiembre, cuando varios vecinos de la barriada de San García han alertado de varios incendios en las inmediaciones del parque. Las llamas afectaron a diversos contenedores y se propagaron a la vegetación existente en el interior del parque.

De inmediato, se movilizaron varias dotaciones de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y efectivos del Infoca, que trabajaron de manera coordinada para sofocar los diferentes focos registrados.

La colaboración ciudadana permitió a los agentes obtener la descripción del presunto autor, que continuaba en las inmediaciones cuando se registraron nuevos incendios que tuvieron que ser extinguidos por los bomberos.

Minutos más tarde, un indicativo del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional localizó a una persona que coincidía con las características aportadas por los testigos. Al ser requerido para su identificación, emprendió la huida a pie hasta ser alcanzado en el Paseo Marítimo de Getares, donde ofreció una fuerte resistencia a la detención.

Como consecuencia del forcejeo, dos agentes de la Policía Nacional resultaron con lesiones de carácter leve. Así, debido a la agresividad y al elevado estado de agitación que presentaba el sospechoso, fue necesario el apoyo de más dotaciones policiales para proceder a su inmovilización.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a un centro sanitario para su valoración.