Detenido en Jerez acusado de apuñalar a una persona en el pecho y las piernas en plena calle

Armas supuestamente utilizadas por un detenido en Jerez por apuñalar a otro tras una pelea. - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jerez de la Frontera (Cádiz) a una persona que, minutos antes, había apuñalado en el pecho y las piernas a otro varón en la vía pública, causándole heridas de gravedad por las que tuvo que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario del SAS en la ciudad.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los hechos tuvieron lugar sobre las 23,00 horas del pasado 11 de junio en la zona conocida como de "las casitas bajas", de la barriada del Polígono de San Benito, en el distrito oeste de la ciudad. A esa hora la sala operativa del teléfono de emergencias 091 recibió varias llamadas alertando de una pelea que había dejado a una persona tendida en el suelo que podría encontrase herida.

A la llegada de los primeros policías, encontraron a un varón tumbado en el acerado que presentaba heridas inciso cortantes de gravedad con importantes hemorragias en pierna derecha y antebrazo y mano izquierda, por lo que los agentes procedieron a aplicar los primeros auxilios utilizando el botiquín de dotación con los que cuentan en los vehículos radio patrullas de la Policía Nacional.

Tras lograr realizar una primera cura de vendaje sobre las extremidades afectadas, orientadas a tratar de parar el sangrado a la vez que solicitaban de urgencia la presencia de una unidad sanitaria en el lugar, una vez estabilizado fue trasladado hasta el cercano Hospital del SAS de Jerez.

Según la Policía, los hechos se habrían desencadenado momentos antes a raíz de una discusión previa entre agresor y agredido, aunque el presunto autor de los hechos había huido del lugar minutos antes. No obstante, los policías recabaron testimonios y pruebas con los que se logró llevar a cabo una primera identificación del presunto autor, que había utilizado una especie de arma blanca artesanal tipo "lanza", con el que había acometido al herido en el pecho y las piernas.

Por ello, un amplio dispositivo policial se desplegó para la localización del autor de los hechos, centrado durante más de tres horas en el mismo barrio y en los cercanos de La Plata, Icovesa, Los Naranjos, El Calvario y Las Torres. Finalmente, sobre las 3:00 de la madrugada, un indicativo de paisano localizaba al presunto autor de los hechos en la vía pública, llevando en su poder la lanza artesanal con la que presuntamente había cometido la tentativa de homicidio, aún con evidentes rastros de sangre que, a falta del análisis pertinente, todo apunta que pertenecen al herido.

Los agentes desarmaron al varón, incautando el arma como objeto del delito y procedieron a su detención como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio con resultado de lesiones.