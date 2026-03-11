Detenido en Jerez (Cádiz) un hombre buscado en múltiples juzgados por estafas en todo el país

Detenido siendo custodiado en Jerez por agentes de la Policía Nacional y acusado de llevar a cabo estafas en todo el país - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han detenido a un individuo como presunto autor de un delito de violencia de género y que estaba siendo buscado por distintos juzgados y tribunales de todo el territorio nacional por su presunta participación en múltiples estafas con numerosas personas afectadas.

La detención se produjo el pasado jueves 5 de marzo en Jerez de la Frontera (Cádiz) y tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión, como ha informado la Policía en una nota.

Según se desprende de las investigaciones policiales, el detenido estaría especializado en la comisión de estafas vinculadas al ámbito inmobiliario y societario, constándole diversos antecedentes relacionados con este tipo de delitos.

Las gestiones policiales fueron desarrolladas por agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM), quienes iniciaron la investigación a raíz de la presunta comisión de un delito de violencia de género. Las pesquisas realizadas permitieron localizar al presunto autor y establecer un dispositivo policial para proceder a su detención.

Una vez identificado, se comprobó que se trataba de un delincuente especializado en timos y estafas con alta movilidad geográfica, dejando un reguero de afectados por toda España y contra el cual pesaban hasta tres órdenes directas de ingreso en prisión, además de otras requisitorias de detención y personación ante la autoridad judicial.

En concreto contaba con requisitorias de ingreso en prisión de la Audiencia Provincial de Madrid, de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Móstoles (Madrid) y de la Audiencia Provincial de Málaga, todas ellas por delitos de estafa y apropiación indebida. Asimismo, tenía en vigor ocho requisitorias de detención y personación dictadas por juzgados y tribunales de Torremolinos, Fuengirola, Málaga capital, Sevilla, Móstoles y Cáceres, además de una averiguación de domicilio y paradero emitida por otro órgano judicial de Málaga.

En el momento de la intervención policial, el individuo mostró una resistencia activa con el objetivo de evitar su detención, enfrentándose sin éxito a los agentes que lo localizaron en un primer momento. Por estos hechos también se le imputa un delito de resistencia y desobediencia a agente de la autoridad.

El arrestado fue trasladado a dependencias policiales, donde quedó ingresado en el área de detención hasta su puesta a disposición de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal, decretándose su inmediato ingreso en prisión por orden judicial.