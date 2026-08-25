Un detenido por provocar un incendio en junio en un hotel de Algeciras con 206 desalojados

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - CNP

ALGECIRAS (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han detenido en Algeciras a un varón de 30 años de edad, con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de incendio con peligro para la vida de las personas, originado en un hotel de la localidad en junio, que obligó al desalojo de 206 huéspedes.

El análisis conjunto de los indicios obtenidos durante la inspección técnico-policial, unido a las pesquisas desarrolladas por los investigadores, permitió determinar que el fuego había sido provocado intencionadamente, ha indicado la Policía en una nota.

Los hechos se remontan a la mañana del pasado 30 de junio, en torno a las 06,30 horas, cuando se registró un incendio en el interior del establecimiento hotelero, que en ese momento tenía alojadas a 206 personas.

La rápida intervención de los indicativos de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, comisionados en el lugar, permitió coordinar y asegurar la evacuación inmediata de todos los ocupantes del establecimiento, garantizando su integridad física sin que hubiera que lamentar daños personales graves.

Una vez extinguido el incendio, especialistas de la Brigada de Policía Científica llevaron a cabo una inspección técnico-policial del lugar con el objetivo de recabar indicios y determinar el origen de las llamas.

Paralelamente, agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV II) de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Local de Algeciras se hicieron cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar la posible responsabilidad de terceras personas.

De esta manera, el análisis de los indicios obtenidos en la inspección técnico-policial y las pesquisas de los investigadores permitió determinar que el fuego había sido intencionado.

Durante las semanas posteriores, los agentes llevaron a cabo diversas gestiones operativas y testificales que permitieron identificar plenamente al presunto autor material de los hechos. Una vez localizado, se procedió a su detención como presunto responsable de un delito de incendio con peligro para la vida de las personas.

El detenido, junto con las diligencias policiales instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.