Detenido en el puerto de Algeciras (Cádiz) por transportar 591 teléfonos ocultos en el doble fondo de su vehículo

Teléfonos móviles hallados ocultos en un vehículo que iba a Tánger. - GUARDIA CIVIL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Compañía Fiscal del Puerto de Algeciras (Cádiz) ha detenido al conductor de un vehículo que transportaba 591 teléfonos móviles ocultos en un doble fondo.

Los hechos ocurrieron en el puerto de Algeciras, en la zona habilitada para realizar las inspecciones a los vehículos que embarcan rumbo a Tánger, ha señalado el Instituto Armado en una nota.

Tras detectar un vehículo cargado de enseres, los agentes solicitaron la descarga parcial de los objetos ante la posibilidad de que entre los mismos se ocultaran artículos de procedencia ilícita o susceptibles de eludir los controles fiscales. Durante la descarga, el conductor mostró una actitud nerviosa, lo que levantó las sospechas de los agentes.

Una vez descargada completamente la furgoneta, los agentes detectaron signos de manipulación en una de las paredes de la parte trasera del vehículo. Tras el desmontaje de esta pieza, se pudo comprobar que el sospechoso ocultaba numerosos paquetes que contenían teléfonos móviles de diversas marcas y modelos.

Realizadas las primeras gestiones, se comprobó que dos de los teléfonos intervenidos figuraban como sustraídos en la base de datos policial, por lo que el conductor fue detenido como presunto autor de un delito de receptación.

La cantidad total de teléfono localizados en el doble fondo asciende a 591, los cuales han quedado depositados en la Compañía Fiscal y de Fronteras mientras continúan las investigaciones para esclarecer su procedencia.

El detenido junto con las diligencias practicadas y los efectos intervenidos ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.