Detenido un joven de 20 años con una L por el atropello mortal en Cádiz tras dar positivo en alcohol y marihuana

CÁDIZ, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cádiz, en el marco de la investigación abierta sobre las causas de un posible atropello mortal con fuga ocurrido en la madrugada de este domingo en la calle Solano, esquina con San Rafael, ha encontrado y detenido al supuesto conductor del vehículo causante del suceso, de 20 años, que llevaba una L en el vehículo y que dio positivo en alcohol y marihuana.

Según relata en una nota de prensa el Ayuntamiento de la ciudad, tras el aviso esta madrugada de un posible atropello con fuga recibido en la Jefatura de la Policía Local, los agentes acudieron inmediatamente al lugar de los hechos, donde encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 53 años, cuyas iniciales son de F.J.A.P., vecino de Cádiz.

Al no encontrar en la zona a la persona responsable del supuesto atropello, activaron el dispositivo de búsqueda controlando las salidas de la ciudad. En un plazo no superior de diez minutos localizaron al supuesto conductor, un joven de 20 años que llevaba la L de conductor novel en el coche y que dio positivo en alcohol y marihuana.

Preguntadas las personas ocupantes del coche, afirmaron en un primer momento que no habían visto nada, pero, tras inspeccionar los policías el vehículo, comprobaron daños en la zona baja del vehículo. Por todo ello, el conductor se encuentra detenido a la espera de prestar declaración ante el juez mientras que el resto de ocupantes están en libertad tras declarar ante la Policía.

En la mañana de este domingo se está practicando la autopsia a la víctima y los agentes van a realizar una reconstrucción de los hechos para estudiar las causas del supuesto atropello, así como de la muerte.

Como informó en un primer momento el servicio Emergencias 112, el suceso se produjo sobre las 2,30 horas, cuando un ciudadano llamó para indicar que un turismo había atropellado a un hombre en la calle Solano, esquina con la calle San Rafael.

La sala del 112 informó inmediatamente de los hechos a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061) y a la Policía Local. El varón atropellado, de 53 años, resultó fallecido.