Detienen en Alcalá de los Gazules (Cádiz) a un hombre reclamado en Guinea por una estafa con diamantes

Un agente de la Policía Nacional custodia a un detenido por su implicación en un presunto delito de estafa cometido en Guinea. - POLICÍA NACIONAL

ALCALÁ DE LOS GAZULES (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Jerez de la Frontera (Cádiz) han llevado a cabo la localización y detención en Alcalá de los Gazules de un varón, de origen español y 45 años de edad, con antecedentes previos en España y que contaba con una orden internacional de detención y extradición dictada por Interpol como presunto autor en Guinea de una importante estafa contra ciudadanos de ese estado africano en el negocio de comercialización de diamantes.

Al individuo se le acusa de haber huido de Guinea con una importante pieza preciosa sin haberla abonado tras embaucar a varios productores locales, ha informado la Policía Nacional en una nota.

Las últimas pistas sobre el paradero del fugado indicaban que podría residir en la zona de influencia de Jerez y la campiña, por los que los agentes de la Brigada de Policía Judicial establecieron una investigación que les llevó a ubicarlo en la localidad de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

Fue en esta localidad gaditana donde fue localizado y detenido el pasado miércoles 21 de enero por cuatro agentes de la Policía Nacional desplazados desde Jerez.

Además, la Policía ha detenido a una segunda persona, de origen marroquí, 55 años de edad y con antecedentes previos, sobre el que pesaba una orden de detención emitida por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por su presunta pertenencia a una relevante organización dedicada al narcotráfico. Tal y como se ha apuntado, esta persona no tenía ningún tipo de relación con el primer detenido.

Tras recabarse informaciones que indicaban que el individuo podía estar residiendo en Jerez, el Grupo de Reclamados de la Comisaría de esta ciudad se hizo cargo de la investigación. Así, sus agentes lograban localizar al individuo el pasado martes 20 de enero en la avenida Puerta del Sur, procediendo inmediatamente a su detención. El hombre ha ingresado ya en prisión preventiva comunicada y sin fianza.