Detienen en Algeciras al piloto de una embarcación que trasladó a 33 migrantes desde Marruecos el 31 de mayo

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo policial - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido a un ciudadano marroquí presuntamente integrado en una organización criminal internacional dedicada al tráfico de migrantes y al que se le sitúa como el piloto de una embarcación neumática que el pasado 31 de mayo de 2026 trasladó ilegalmente a 33 personas desde las costas de Casablanca (Marruecos) hasta aguas españolas.

Los migrantes permanecieron hacinados en una embarcación de aproximadamente ocho metros de eslora, una capacidad insuficiente para albergar a la treintena de personas transportadas, ya que este tipo de naves suelen estar diseñadas para entre 12 y 18 ocupantes, ha indicado la Policía Nacional en una nota.

La travesía, que se prolongó durante casi tres días, estuvo marcada por situaciones "de extrema peligrosidad" para los pasajeros, que tuvieron que hacer frente a fuertes oleajes que provocaban la entrada constante de agua en la embarcación.

Para evitar el hundimiento, los migrantes se vieron obligados a achicar agua utilizando pequeñas botellas de plástico cortadas por la mitad. Además, carecían de víveres suficientes y quedaron expuestos a las inclemencias meteorológicas durante el viaje.

La situación alcanzó su momento "más crítico" cuando la embarcación quedó a la deriva en aguas del Estrecho de Gibraltar tras averiarse el motor de 40 caballos de potencia que impulsaba la neumática. A este respecto, se ha señalado que era una potencia "claramente insuficiente" para recorrer la distancia que separa el punto de partida de las costas españolas a través de aguas del océano Atlántico.

La alerta fue dada por un buque mercante que navegaba por la zona y que detectó la presencia de la embarcación. Posteriormente, Salvamento Marítimo localizó a los ocupantes y procedió a su rescate.

Las investigaciones desarrolladas por agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría Local de Algeciras permitieron determinar que el ahora detenido se había hecho pasar por un migrante más con la finalidad de dificultar su identificación y eludir la acción policial.

Las personas transportadas habrían abonado cantidades comprendidas entre los 2.000 y los 2.500 euros por persona para realizar la travesía, lo que convierte el tráfico ilícito de migrantes en una de las actividades "más lucrativas" para las organizaciones criminales dedicadas a esta modalidad delictiva.

El detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Algeciras, que decretó su ingreso en prisión.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y continúa realizando diversas gestiones encaminadas a la obtención de nueva información que permita desarrollar futuras actuaciones contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes.

Así, las pesquisas realizadas han puesto de manifiesto el modo de actuación de las organizaciones criminales asentadas en Marruecos, que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de numerosas personas que desean llegar al continente europeo en busca de mejores oportunidades, como se ha indicado desde la Policía.

Estas redes cuentan con estructuras organizadas encargadas de captar a los migrantes, coordinar los desplazamientos y organizar las salidas desde distintos puntos de la costa marroquí.