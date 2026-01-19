La Diputación de Cádiz y los municipios de la provincia suspenden sus actos institucionales en Fitur

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, junto a la delegada de la Junta, Mercedes Colombo, y miembros de la Corporación provincial, delegados territoriales y representantes de partidos políticos en el minuto de silencio. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cádiz, así como los municipios de la provincia han anunciado la suspensión de sus presentaciones públicas e institucionales en la feria de turismo Fitur, incluyendo en el caso de Jerez el traspaso de la Capitalidad Española de la Gastronomía, en señal de respeto a las víctimas y familiares del trágico accidente ferroviario de Amaduz (Córdoba).

Así lo ha dado a conocer la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo quien, en calidad de presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha afirmado que "es lo razonable y si ahora hay algo que promocionar es la solidaridad entre todos los pueblos y territorios de España con unos ciudadanos que lo están pasando mal por las víctimas y por los que aún no están localizados".

Por su parte, la Diputación, en cuyo Palacio Provicial ondean las banderas a media asta, ha anunciado la suspensión de toda su agenda institucional tanto en la provincia de Cádiz como en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2026, donde solo se mantendrá la agenda técnica y, en consecuencia, no habrá actividad promocional en señal de respeto a las víctimas y de apoyo a las personas afectadas en unos momentos de dolor y consternación.

En el mismo sentido se ha manifestado el Ayuntamiento de la capital gaditana, que ha señalado que el acto de presentación de la campaña de promoción turística de la ciudad, prevista para el miércoles 21 a las 15,30 horas en Fitur, queda cancelada. Asimismo, ha indicado que la campaña institucional de la ciudad de Cádiz será presentada en próximas fechas.

De este modo, la presencia de la provincia en el stand de Fitur se limita a las reuniones técnicas que tenían programa cada municipio así como con la atención al público que se desarrolla durante el fin de semana.