Dos agentes heridos al rescatar a un hombre que quedó atrapado bajo un tren en la estación de Jerez (Cádiz)

Archivo - Un tren Alvía en la estación de Renfe de Jerez de la Frontera (Cádiz) - RENFE - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha llevado a cabo una intervención de auxilio humanitario al rescatar a una persona que había quedado atrapada bajo un tren en la estación ferroviaria de Jerez de la Frontera, resultando heridos con quemaduras y diversas lesiones los dos agentes que ayudaron en el rescate.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado 22 de julio, cuando agentes de la Policía Nacional fueron comisionados por la sala del 091 para dirigirse a la estación ferroviaria de la ciudad, donde un varón se encontraba atrapado bajo un tren.

A su llegada, un vigilante de seguridad de la estación indicó el lugar exacto donde se encontraba la víctima, la cual estaba inmovilizada bajo el convoy sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Los policías accedieron a una zona de muy difícil acceso, en la que las elevadas temperaturas ambientales, unidas al calor irradiado por las vías y por el propio tren, generaban condiciones "especialmente adversas", como se ha indicado.

Al acceder hasta la víctima, se pudo comprobar que estaba consciente aunque con dificultades para comunicarse y manifestando que sufría intenso calor.

Ante el riesgo que corría su integridad física, ambos agentes se introdujeron prácticamente en el interior del convoy para proceder a su rescate.

Tras un destacado esfuerzo, consiguieron liberarlo y trasladarlo hasta una zona segura, donde permaneció hasta la llegada de los servicios sanitarios, que lo atendieron y procedieron a su trasladado al Hospital Universitario de Jerez para recibir asistencia médica.

Como consecuencia el rescate, ambos policías sufrieron quemaduras y diversas lesiones corporales ocasionadas por las extremas condiciones en las que se desarrolló la actuación.