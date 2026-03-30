Dos detenidos acusados del incendio intencionado de ocho vehículos en Alcalá de los Gazules (Cádiz)

Vehículo calcinado tras el incendio intencionado en Alcalá de los Gazules (Cádiz) - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

ALCALÁ DE LOS GAZULES (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a dos personas como supuestas responsables de los incendios intencionados de ocho vehículos ocurridos en el último año en la localidad de Alcalá de los Gazules, y que tenía a una familia como la más afectada por estos hechos, por lo que no se descarta que puedan estar motivado por represalia o venganza.

Los hechos se fueron sucediendo desde principios del pasado año hasta actualmente, donde se han ido cometiendo de manera intencionada el incendio de un total de ocho vehículos, todos con el mismo modus operandi, ha indicado el Instituto Armado en una nota.

Durante el tiempo que se estuvieron cometiendo estos incendios, los guardias civiles del Puesto de Alcalá de los Gazules asumieron las investigaciones. Las numerosas pesquisas obtenidas apuntaban en todo momento a dos vecinos de la localidad que contaban con numerosos antecedentes y eran conocidos sobradamente por protagonizar numerosos conflictos.

Durante las investigaciones, los agentes pudieron constatar que en la totalidad de los vehículos se habían empleado el mismo modus operandi. En horario nocturno, eran rociados por la parte delantera con líquido inflamable para asegurar la propagación y virulencia del fuego.

En algunas ocasiones los vehículos se encontraban estacionados en pleno casco urbano, a escasos metros de viviendas habitadas, donde las puertas y ventanas se situaban junto a los vehículos calcinados. En estos casos la rápida actuación de los agentes, de la dotación de Bomberos y de Policía Local fueron fundamental para la prevención de situaciones trágicas.

Los guardias civiles llevaron a cabo una minuciosa labor investigadora donde fue determinante las colaboraciones de los propios perjudicados, confirmándose las sospechas de los agentes sobre la presunta autoría de los hechos.

Así, se dio la coincidencia de que los dos detenidos son conocidos por su participación en varios conflictos y reyertas, y que la mayoría de los vehículos calcinados tenían algún vínculo o relación con una de las familias que sufrieron el incendio de varios vehículos.

Por estos hechos, el pasado 22 de marzo se procedió a la detención de dos personas como presuntos autores de ocho delitos de daños en vehículo por incendios.