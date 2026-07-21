Dos heridos en accidentes de tráfico en la A-7 en Los Barrios y en la A-373 en Ubrique (Cádiz)

Vehículo volcado en la A-373 en Ubrique tras salirse de la vía. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS CÁDIZ

CÁDIZ 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en dos accidentes de tráfico ocurridos en la mañana de este martes en carreteras de la provincia de Cádiz, concretamente en la A-7 a la altura del término municipal de Los Barrios y en la A-373 en el término de Ubrique.

Según ha indicado el Consorcio Provincial de Bomberos, el primero de los accidentes se produjo sobre las 9 horas en la A-7, a la altura del kilómetro 113, el conductor de un vehículo había quedado atrapado tras sufrir un accidente, manifestando que sufría dolor en la espalda.

Así, los efectivos de bomberos procedieron a proteger el airbag del volante para facilitar el trabajo a los servicios sanitarios y colaborar en sacar a la persona del coche, con ayuda de una tabla espinal, para trasladarlo posteriormente a una ambulancia.

El segundo de los siniestro se produjo sobre las 14,20 horas en el kilómetro 25 de la A-373, con un vehículo que se salió de la vía y quedó volcado bocabajo. Cuando los bomberos del Parque de Ubrique llegaron al lugar del accidente encontraron a un médico, fuera de servicio, atendiendo a la conductora y única ocupante, ya fuera del coche, que finalmente fue trasladada a un hospital.