Dos heridos graves en incendios de vivienda en Coria del Río (Sevilla) y Chipiona (Cádiz)

SEVILLA/CÁDIZ 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este domingo con pronóstico grave en sendos incendios de vivienda en las localidades de Coria de Río (Sevilla) y Chipiona (Cádiz), respectivamente, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.

A las 2,44 horas de la madrugada, el centro de coordinación ha recibido varios avisos de humo y llamas en una casa de la calle Carne en el municipio sevillano de Coria del Río. Al lugar han acudido efectivos de Bomberos de la Diputación de Sevilla, junto con Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil. Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud han evacuado a un total de cuatro afectados, entre ellos una menor con heridas de gravedad al hospital infantil del Virgen del Rocío, tras quedar atrapada en la vivienda siniestrada.

Posteriormente, a las 9,28 horas, el 112 ha coordinado la intervención por el incendio de una finca en la localidad gaditana de Chipiona, sita en el Camino Lucena. El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha trasladado a un joven herido grave de 21 años a un centro hospitalario. Los Bomberos han procedido a la extinción del fuego en la finca, afectada principalmente por hollín de la combustión.