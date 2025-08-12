Dos heridos al salir despedidos de su moto tras un choque con un vehículo en la A-382 sentido Arcos (Cádiz)

Imagen del accidente entre una moto y un coche en la carretera de Jerez-Arcos. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

Los dos ocupantes de una motocicleta han resultado heridos después de que tuvieran un choque con un automóvil y salieran despedidos tras el impacto registrado en la carretera A-382 que une Jerez de la Frontera con Arcos de la Frontera (Cádiz).

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ha informado en un comunicado decque el accidente de tráfico se produjo en torno a las 21,50 horas del pasado lunes 11 de agosto en la citada vía, movilizando a los efectivos del parque de Arcos.

Tal y como detallan, ambos ocupantes salieron despedidos de la moto, teniendo los bomberos que rescatar a la acompañante, que había caído en una zona de maleza y arbolado y presentaba herida en las extremidades inferiores, siendo trasladada a un centro hospitalario.

El piloto de la moto fue atendido en el lugar por los servicios sanitarios desplazados hasta la zona, aunque también fue trasladado al hospital para determinar el grado de sus heridas.

En el dispositivo activado participaron efectivos de Bomberos del parque de Arcos con dos vehículos, una autobomba rural pesada (R-25) y un vehículo de rescate ligero (S-24), además de la Policía Local.