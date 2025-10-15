Dos kilómetros de retenciones en la CA-33 por un accidente entre un camión y un coche en San Fernando (Cádiz)

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

Un accidente de tráfico entre un camión y un coche registrado este miércoles en la carretera CA-33, a la altura de San Fernando (Cádiz), ha provocado hasta dos kilómetros de retenciones en sentido salida de la capital gaditana, según han informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de sus redes sociales y ha confirmado a esta agencia el Servicio de Emergencias 112.

El siniestro se ha producido sobre las 8,20 horas en el punto kilométrico 10 de la vía y ha obligado a cortar el carril derecho, mientras que el izquierdo permanece abierto al tráfico, aunque con estrechamiento, lo que está ocasionando importantes retenciones.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los servicios sanitarios, de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de la vía, según ha detallado el 112.