Dos personas evacuadas al hospital tras una colisión frontal entre dos turismos en la A-2078 en El Puerto (Cádiz)

Dos vehículos accidentados tras un choque frontal en la carretera A-2078 en El Puerto de Santa María (Cádiz). - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

Una colisión frontal entre dos vehículos en la carretera A-2078 en El Puerto de Santa María (Cádiz), ha dejado tres personas heridas, dos de ellas precisando su traslado a un hospital.

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) ha indicado que uno de los turismos implicados en el coche ha acabado en la cuneta, con dos personas atrapadas, el conductor y el copiloto, mientras que el otro vehículo se encontraba en medio de la calzada con el conductor y único ocupante en el exterior.

Ante esta situación, los bomberos del parque de El Puerto han llevado a cabo la extracción de ambos accidentados con ayuda de la férula espinal y la tabla espinal, y han sido trasladados en camilla hasta la ambulancia para su evacuación al hospital.

El accidente se ha registrado en el kilómetro 4,9 de esta vía, con un carril por sentido, que conecta Rota y El Puerto con la autovía de Sanlúcar-Jerez.

Hasta el lugar se han movilizado siete bomberos y cuatro vehículos, colaborando además Policía Nacional, Guardia Civil, Servicios Sanitarios y Mantenimiento de Carreteras.