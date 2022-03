Dos personas sin hogar van a acosar a la puerta de su casa al alcalde de Cádiz, que no se encontraba en la vivienda

CÁDIZ, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos personas sin hogar fueron identificados por agentes de la Policía Local después de en que la tarde del pasado lunes se presentaran en la puerta de la vivienda particular del alcalde de Cádiz, José María González, supuestamente para increparle. No obstante, el regidor no se encontraba en su vivienda al estar en un acto fuera con motivo del Día de Andalucía.

Según han indicado fuentes municipales, fueron los vecinos los primeros que le hicieron frente a estas dos personas, que habían logrado entrar en el edificio. Ante la violencia presentada, alertaron de los hechos, lo que hizo que se personara en el lugar la Policía Local.

Una vez identificados, ante las amenazas realizadas previamente de que volverían, los agentes permanecieron en la zona para garantizar la seguridad de todos los vecinos.