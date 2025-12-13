La duración media de los matrimonios que acabaron en divorcio en la provincia de Cádiz fue de 16 años en 2024

Archivo - Una iglesia de Cádiz. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

La duración media de los matrimonios de personas de distinto sexo en la provincia de Cádiz se situó en el año 2024 en los 16,4 años en los casos en que el fin de la relación acabó en divorcio. En los que finalizan en separación el tiempo juntos es mayor, siendo éste de 21,9 años según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), consultados por Europa Press.

Es reseñable apuntar que en la serie histórica iniciada en el año 1998, los matrimonios gaditanos alcanzaron la durabilidad de 16 años por primera vez en 2012 en casos de divorcio, llegando a los 17,1 años en 2020, el más alto de la serie, que comenzó en los 14,3 años, con su dato mínimo en 2001 con 13,3 años.

En los matrimonios que acabaron en separación la duración de los mismos fue mayor, llegando a su punto máximo en 2017 con 25,5 años. El tiempo más bajo en que las parejas permanecieron juntas fue en 1999, cuando se alcanzó los 12,4 años.

En 2024, al igual que pasó en 2023, no se registraron nulidades de matrimonios.

En lo que respecta a la edad media de los casados, esta se elevó a los más de 39 años en el caso de los hombres de la provincia durante 2024 y a los 37 años en las mujeres, cifras similares a las registradas en 2023. No obstante, en la serie histórica la edad ha aumentado considerablemente, ya que en 1976 los hombres se casaban con 26 años y las mujeres con 23.

La edad media de los casados ha ido aumentando progresivamente año tras año, superando los 30 años en el caso de los hombres por primera vez en 1996 y en 2006 en las mujeres.