Elecciones andaluzas 2026: Más de 1.038.000 gaditanos podrán votar este 17M, un 2,3% más que en 2022

Archivo - Urnas preparadas en un colegio electoral en una imagen de archivo - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 16 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.038.000 gaditanos podrán ejercer este domingo 17 de mayo el derecho al voto en las elecciones autonómicas, lo que supone 24.654 más --un 2,3% más-- en relación a los pasados comicios de junio de 2022, según datos oficiales de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.

En concreto, un total de 1.038.175 ciudadanos gaditanos, 34.237 de ellos residentes en el extranjero, están llamados a las urnas este 17 de mayo en las decimoterceras elecciones al Parlamento andaluz, en las que 14 partidos y dos presentan candidaturas para elegir a 15 diputados por la provincia.

Del total de electores gaditanos llamados este domingo a las urnas en Andalucía un total de 58.329 podrán ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios autonómicos por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, que tuvo lugar el 19 de junio de 2022, cuando también se celebraron en solitario.

Cádiz es la tercera provincia andaluza por número de electores, sólo superada por Sevilla, con 1.598.185, y Málaga, con 1.284.154. Por detrás se sitúan Granada, con 786.056; Córdoba, con 647.577; Almería, con 535.473; Jaén, con 515.380; y Huelva, que cuenta con 407.902.

Además ocupa el quinto lugar entre las provincias con más electores residentes en el extranjero, tras Málaga, que registra un total de 70.778; Granada, con 59.537; Almería, con 50.833; y Sevilla, con 42.569. Por detrás figuran Córdoba, con 20.462; Jaén, con 14.581, y Huelva, con 9.073.

DISPOSITIVO ELECTORAL Y DE SEGURIDAD

Por otra parte, los 45 municipios de Cádiz contarán este domingo con un total de 570 colegios electorales, donde dispondrán de 1.547 mesas electorales, integradas en total por 4.641 miembros.

En el resto de Andalucía, Almería dispondrá de 324 colegios y de 849 mesas electorales; Córdoba, de 401 y 954, respectivamente; Granada, de 555 y 1.143; Huelva, de 264 y 662; Jaén, de 356 y 869; Málaga, de 599 y 1.772; y Sevilla, de 687 colegios y 2.607 mesas electorales.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la normalidad democrática durante la jornada electoral se desplegará en la provincia de Cádiz un operativo integrado por 1.477 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que contarán con el apoyo de agentes de la Unidad Adscrita a la Junta de Andalucía y la Policía Local.

PP GANÓ EN LA PROVINCIA CON EL 42,4% DE LOS VOTOS EN 2022

En las anteriores elecciones autonómicas, celebradas el 19 de junio de 2022, el PP ganó los comicios en la provincia de Cádiz y logró ocho parlamentarios con el 42,47% de los votos, seguido del PSOE con tres escaños y un 21,03% de apoyo en las urnas.

Vox fue la tercera fuerza con un diputado y el 13,24% de los votos, seguida de Adelante Andalucía con un escaño y un 8,01% de apoyo. También logró un parlamentario por la provincia Por Andalucía con el 7,5% de los sufragios.

