Los embalses de la provincia de Cádiz superan el 92% de su capacidad, el triple que hace un año

Imagen del pantano de Bornos superada su capacidad de embalsamiento. A 6 de febrero de 2026, en Bornos, Cádiz (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

CÁDIZ 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las intensas lluvias de las últimas semanas debido al tren de borrascas que ha afectado a España han dejado en la provincia de Cádiz imágenes de embalses llenos teniendo que aliviar agua por superar el 90% de su capacidad. De hecho, en los embalses de la cuenca Guadalete-Barbate, en esta provincia gaditana, se ha alcanzado ya el 92,75% de su capacidad total, unos datos que son el triple de lo que se registraba hace un año.

Según datos de redhidrosur, de la Consejería de Medio Ambiente, recogidos por Europa Press, el 20 de febrero de 2025 el agua embalsada en los pantanos gaditanos era de 552,64 hectómetros cúbicos (hm3), mientras que en la actualidad, la capacidad total se sitúa en 1.661,68 hm3.

De los diez embalses que componen la cuenca Guadalete-Barbate, seis se encuentran por encima del 90% de su volumen y de los cuatro restantes, sólo uno, el de Zahara-El Gastor, es el que está a menor capacidad con un 69,95% de capacidad y 155 hm3, cuando hace un año apenas tenía 33 hm3 de agua acumulada.

Este es además el segundo de mayor capacidad de la provincia tras el de Guadalcacín, que puede llegar a recoger 800 hm3 y que en la actualidad está al 95% con 765hm3. En febrero de 2025 su situación estaba en 183 hm3, por lo que las lluvias y los aportes procedentes del pantano de los Hurones --al 88% y que ha tenido que desembalsar-- han servido para mejorar su volumen actual.

Además, el pantano de Bornos, con una capacidad total de 200 hm3, se encuentra ahora al 89%, con un volumen de 178 hm3, cuando hace un año no llegaba a la mitad del agua embalsada. El de Arcos, que recibe agua de este pantano, está ya al 93% con 13,64 hm3 de un total de 14,60 hm3.

El embalse de Barbate, al 100% de su capacidad, cuenta con 235,96 hm3, cuando en febrero del año pasado apenas llegaba a 46 hm3; el de Celemín al 97% llega a los 42,96 hm3, el triple que en 2025, cuando tenía sólo 14,13 hm3 de agua embalsada.

Los pantanos de Charco Redondo y Guadarranque, en la comarca del Campo de Gibraltar, están al 91% y 88% respectivamente, con 72 y 73 hectómetros cúbicos. En 2025, estos mismos embalses se encontraban a un volumen de 25 y 30 hm3.

Tras el episodios de lluvias, los embalses gaditanos han registrado una destacada mejoría respecto a años anteriores. A este respecto, hay que apuntar que en noviembre de 2023 la situación general era preocupante, con una media del 16% y 291,42 hectómetros cúbicos de agua embalsada.