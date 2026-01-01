Los embalses de la provincia de Cádiz terminan 2025 con cerca del 50% de su capacidad, 19 puntos más que hace un año

Archivo - Embalse de Bornos en Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la provincia de Cádiz terminan el año 2025 al 48,04% de su capacidad, lo que supone una acumulación de agua de 344 hectómetros cúbicos más que hace justo un año, cuando se situaban al 28,8% de capacidad total, por lo que actualmente presentan un 19,2% más de agua que hace un año.

Así, según los registros del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH Hidrosur), consultados por Europa Press, los embalses de la provincia de Cádiz cuentan con 860,74 hectómetros cúbicos de agua embalsada sobre una capacidad total de 1.791 hectómetros cúbicos, lo que supone 344,72 hectómetros cúbicos más que hace un año y 60 hectómetros más que hace un mes.

Actualmente el que cuenta con mayor agua embalsada es el de Guadalcacín, con 332,06 hectómetros cúbicos sobre un total de 800,3 de capacidad, estando al 41,49%. Por su parte, el embalse de Bornos cuenta con 118,91 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone un 59,40%, mientras que el de los Hurones se sitúa al 83,52% con 113 hectómetros cúbicos de agua.

En cuanto a la zona del Campo de Gibraltar, el embalse de Guadarranque se encuentra actualmente al 71,74%, con 59,65 hectómetros cúbicos de agua embalsada, mientras que el embalse de Charco Redondo se encuentra con 48,24 hectómetros cúbicos de agua al 60,93%.