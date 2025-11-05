La empresa municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto (Cádiz) adquiere un solar para nuevas VPO en régimen de alquiler

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La empresa municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto de Santa María (Suvipuerto) ha formalizado la compra del inmueble situado en calle San Juan número 15, destinado a la construcción de una nueva promoción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en régimen de alquiler para fomentar el acceso a la vivienda y promover la recuperación residencial del Casco Histórico.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, con esta adquisición Suvipuerto refuerza su estrategia de intervención en el centro de la ciudad, sumando ya tres solares incorporados al patrimonio municipal con el objetivo de desarrollar promociones de vivienda asequible, como son San Juan 15, donde se proyecta una promoción de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler actualmente en fase de redacción del proyecto, Jardín de Cano para la construcción de 52 viviendas en venta y Cielos 26 para 14 VPO en alquiler.

En este sentido, ha indicado que las viviendas de VPO en alquiler están pensadas para jóvenes con ingresos suficientes que busquen emanciparse, así como familias con ingresos que no pueden acceder a un alquiler en el actual mercado. En ningún caso serán viviendas sociales, el alquiler medio de las viviendas será de 450 euros al mes para viviendas de 70 metros cuadrados y tres dormitorios, ha señalado.

Las promociones en régimen de alquiler impulsadas por Suvipuerto no tienen carácter de vivienda social, se dirigen a personas que cumplen los requisitos establecidos y disponen de ingresos que les permitan hacer frente al pago del arrendamiento, ha insistido el Ayuntamiento.

Finalmente, el alcalde, Germán Beardo, ha subrayado que "este gobierno municipal continúa dando pasos firmes para devolver vida al centro histórico, facilitando que los portuenses puedan desarrollar su proyecto vital en su ciudad, con nuevos hogares accesibles y de calidad en pleno corazón de El Puerto".