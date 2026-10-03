Entidades sociales de la Sierra y Janda recibirán 375.000 euros en subvenciones por concurrencia de Diputación de Cádiz

La presidenta de Diputación, Almudena Martínez, y la diputada de Servicios Sociales, Paula Conesa, en rueda de prensa. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz destinará 1,62 millones de euros a 318 proyectos sociales de 204 asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, tras la resolución definitiva del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. En relación con su población, la Sierra y La Janda son las comarcas que reciben más financiación, 205.000 y 170.000 euros respectivamente.

No obstante, según la información recogida por Europa Press, los proyectos llegan a todas las comarcas de la provincia. Así, en la Bahía de Cádiz la subvención por concurrencia alcanza los 409.000 euros para 97 proyectos, en el Campo de Gibraltar los 292.000 euro para 27 proyectos y en la campiña de Jerez 256.000 euros para 64 proyectos que han concurrido, siendo las que más reúnen.

Por su parte, las comarcas de la Sierra de Cádiz, con 46 proyectos y 205.00 euros, y la Janda, con 39 proyectos y 170.000 euros, son las que más cuantía reciben si se atiende al porcentaje de población). Por su parte, la Costa Noroeste recibe 82.000 euros para 22 proyectos que han concurrido a la subvención. Además hay 30 proyectos que tienen carácter provincial y actúan en varios municipios, que obtendrán un total de 205.000 euros.

Cabe recordar que para esta convocatoria del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad hay cuatro líneas de financiación, siendo la primera la destinada a personas mayores y personas con enfermedades crónicas, para la que se ha destinado 500.000 euros a un total de 61 proyectos.

Por su parte, la segunda línea va destinadas a proyectos centrados en personas con discapacidad y necesidades educativas especiales, a los que se destina 700.000 euros para un total de 76 proyectos, mientras que la tercera línea se centra en personas en riesgo de exclusión, colectivos vulnerables y adicciones, a la que se destinan 300.000 euros para 38 proyectos. Finalmente, en la cuarta línea serán 143 proyectos los que se repartan los 120.000 euros de subvención para inversión, equipamiento y mejora en las sedes de las entidades sociales.

El Área de Servicios Sociales de Diputación ha incrementado en un 27% el importe para ayudas al tejido asociativo de la provincia, ha recordado la presidenta de la Institución Provincial, Almudena Martínez, que ha señalado que "ahora se le da más relevancia a la concurrencia competitiva y no a las concesiones directas". "Así somos una administración más transparente, abarcamos más territorio y llegamos a más entidades, que conocen perfectamente cuáles son las necesidades de los colectivos más vulnerables", ha argumentado.

En este sentido, ha incidido en que "este gobierno siempre ha aplicado políticas sociales que construyen una provincia más amable para los gaditanos". "Cada año reforzamos la protección social para los colectivos más vulnerables porque nadie debe quedar atrás, y menos aún porque resida en uno u otro municipio", ha afirmado.

Algunas de las entidades sociales que han obtenido esta ayuda tras concurrir a ella han sido la Asociación de Problemas Oncológicos para el Programa integral de apoyo a personas con cáncer Sonríe-T, Mentes en Movimiento para la Asociación Párkinson Trebujena, la Asociación Bandera Rosa y su programa de orientación para hombres y mujeres con cáncer de mama, transporte adaptado para la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar, Conectando Sentidos, de la Asociación de Padres de niños jóvenes con discapacidad psíquica y prevención de la discapacidad de Cádiz y provincia o Mi Vida Independiente, de la Fundación Síndrome de Down Aspanido de Jerez, entre otras.