Espadas acusa a Moreno de "vivir de las rentas" de gobiernos anteriores del PSOE y esgrime las medidas estatales

CÁDIZ, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha llamado este lunes a los socialistas gaditanos en el primer acto con la candidatura socialista por la provincial a "ir a las elecciones con todas nuestras siglas y nuestro logo por derecho, porque somos un partido que siempre que se presenta a elecciones lo hace con proyecto, con ideología y para transformar y mejorar la vida de la gente".

"Tenemos la experiencia, los años y el trabajo que acredita que siempre hemos ido por derecho a unas elecciones. Andalucía no necesita de nuevo un gobierno de las derechas que viva de las rentas de otros, sino un Gobierno por derecho", ha señalado.

A juicio del candidato socialista, "no es recuperar el poder por recuperarlo, sino porque está en juego el modelo de sociedad que queremos para Andalucía, para nuestros hijos, madres, padres".

"Salgamos a la calle por los servicios públicos, por la sanidad, la educación, las mujeres, porque es lo justo y los socialistas somos de causas justas. No son unas elecciones más", ha dicho para advertir de que "hay quien quiere llegar sin propuestas, sin analizar su gestión y casi sin que votéis. Hay quien se siente más cómodo si la gente no opina, no piensa, no va a votar".

Para el dirigente socialista andaluz, "Moreno Bonilla ha estado viviendo estos tres años de las rentas de los gobiernos a los que tanto ha despreciado y ha vivido del Gobierno de España".

Espadas ha apelado a la fuerza de los alcaldes y alcaldesas para que lleven el timón del PSOE de Andalucía de nuevo porque son los que tienen la confianza de la ciudadanía y ha puesto de ejemplo a la presidenta de la Diputación, Irene García, que "se ha fajado en la pandemia duro, porque es peleona, para cubrir las necesidades derivadas de la crisis y que afectaban a las familias".

"Teníamos que arrancar aquí en el Campo Gibraltar, porque queremos que sean protagonistas de su futuro para decidir el próximo Gobierno de Andalucía", ha anotado en referencia a infraestructuras tan importantes como el corredor transeuropeo de la Algeciras-Bobadilla.

"¿Dónde está el milagro en Andalucía? Lo que veo es que hay más desigualdad y pobreza", ha dicho Espadas al tiempo que ha subrayado que "los socialistas desde la humildad, la autocrítica porque también hemos cometido errores y habremos dejado asignaturas pendientes, pero durante muchos años hemos recortado la brecha de desigualdad, creciendo el doble que la media europea, con fondos estructurales en Cádiz pendientes de los trabajdores en crisis, sin dejarlos tirados, apoyándolos, justo lo que no hace la derecha jamás".

"Qué hubiera sido de Andalucía estos dos años horribles si no hubiera habido un Gobierno de España, qué hubiera sido de los trabajadores de ERTE, de las transferencias y recursos llegados, los máximos de la historia", ha recordado, aseverando que "sin este Gobierno de España las cifras de empleo serían terroríficas, la de destrucción de empresas sería radicalmente diferente". "Quien se ha tirado al paro, a relajarse, a confrontar, a poner zancadillas y a criticar permanentemente ha sido Moreno Bonilla con la mayor deslealtad en plena crsisis sanitaria", ha opinado.

La cabeza de lista por el PSOE de Cádiz al Parlamento andaluz, Irene García, ha agradecido a la militancia gaditana por haber compartido desde el primer momento este "proyecto de la ilusión".

"En la politícia municipal los papeles tienen rostros, y Juan no ha podido rodearse de un equipo mejor que el de estas mujeres y hombres que saben que lo más importante es escuchar a la gente", comentó García, que insistió en que ésta "tiene que ser la campaña de la fuerza, del coraje, de la confianza en lo que creemos, y del orgullo de lo que somos. Nuestra provincia se merece cosas mucho mejores".

La también presidenta de la Diputación recordó que en la provincia "nos hemos encontrado durante todo este tiempo un presidente de la Junta confinado, en un tiempo en el que los alcaldes tuvieron que echarse a las calles, solos, para que todo funcionara, mientras en el PP se dedicaron a lo de siempre: a la publicidad, a la propaganda y a la corrupción".

"Es normal que sigan escondidos, pero les vamos a recordar que a la provincia de Cádiz no se la insulta, que aquí no se viene a reirse de nuestros vecinos, porque esta provincia está llena de gente decente", añadió Irene García.

La número 1 de la lista provincial, que defendió vivir la política "desde la pasión, el compromiso y la utilidad, para hacer que la gente viva más feliz, en mejores condiciones, que tengan de verdad igualdad de oportunidades", advirtió también del peligro que suponen las derechas para la lucha por una igualdad real. Parafraseando a la escritora Almudena Grandes, advirtió que "omitir la violencia de género es una mentira", y recordó que el PSOE siempre ha sido y será un "cinturón de seguridad" frente a quienes quieren hacer que nuestra sociedad retroceda en derechos y libertades.

"No vamos a consentir que nos llamen borrachas, que nos llamen vagas, que nos den lecciones de igualdad, ni que hablen de 'feminismo liberal'. Lo que hay es feminismo, sin apellidos", insistió.