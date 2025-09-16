Espirituosos España y Ayuntamiento de Cádiz premiarán a los jóvenes que no consuman alcohol al volante

La concejala de Salud en el Ayuntamiento de Cádiz, Gloria Bazán, el teniente de alcalde del Área de Desarrollo Social, Pablo Otero, y el director de Espirituosos España, Bosco Torremocha, presentando nueva campaña en la capital. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Espirituosos España y el Ayuntamiento de Cádiz recompensarán a los jóvenes de la ciudad que demuestren no haber consumido alcohol durante los controles de alcoholemia que realizará la Policía Local en el centro a través de una campaña para concienciar sobre sobre la importancia de la figura del conductor alternativo, el fomento del consumo cero al volante y la promoción de un consumo responsable entre el resto de los pasajeros adultos.

Los jóvenes conductores que superen con éxito la prueba de alcoholemia y acrediten un consumo cero recibirán como premio un cheque de movilidad de 10 euros, como ha indicado Espirituosos España en una nota.

La iniciativa, que se desarrollará el próximo sábado 20 de septiembre, forma parte del programa 'Los Noc-Turnos', impulsado por Espirituosos España en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz.

De esta manera, durante la noche del sábado un equipo de monitores de Espirituosos España acompañará a los agentes de la Policía Local en los controles preventivos de alcoholemia. Además de colaborar con los dispositivos, los monitores ofrecerán información directa a los conductores sobre la necesidad de evitar completamente el consumo de alcohol si se va a conducir.

En ese contexto, animarán a practicar la figura del conductor alternativo, es decir, ese amigo que decide no beber para poder llevar a casa al resto del grupo con seguridad.

Con esta acción, Espirituosos España y el Ayuntamiento de Cádiz buscan sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de no consumir alcohol si se va a conducir y de actuar de forma responsable al volante, al tiempo que promueven soluciones prácticas para disfrutar de forma segura.

Como ha señalado Espirituosos España, desde el año 2009 se han realizado ya cinco intervenciones de este tipo en la ciudad, con la participación de 434 jóvenes conductores que han demostrado no consumir alcohol al ponerse al volante.

La concejala de Salud en el Ayuntamiento de Cádiz, Gloria Bazán, ha defendido que "es fundamental llegar a los más jóvenes con mensajes claros y positivos, concienciando sobre la importancia del consumo cero al volante, que es una decisión de responsabilidad, pero también solidaridad con el grupo".

Además, ha indicado que la seguridad vial "también es una cuestión de salud pública" y que por eso desde el Ayuntamiento se quiere reforzar el mensaje de que "al volante no hay lugar para el alcohol".

En la misma línea, el teniente de alcalde del Área de Desarrollo Social, Pablo Otero, ha agradecido esta campaña por "su importancia para la sociedad gaditana", asegurando que el Consistorio gaditano colabora con iniciativas como ésta porque "ayudan a trasladar a los jóvenes la importancia de cuidarse y cuidar a los demás, demostrando que la diversión y la responsabilidad pueden ir de la mano".

Por su parte, Bosco Torremocha, director de Espirituosos España, ha manifestado que este tipo de iniciativas "tienen un impacto real en la forma en que los jóvenes entienden la responsabilidad al volante", considerando que "apostar por el consumo cero cuando se conduce es una decisión valiente y admirable" y que desde su compañía "queremos reconocerlo".

El acuerdo de colaboración firmado entre ambas entidades el pasado mes de enero incluye, además, otras actuaciones complementarias como la prevención del consumo de alcohol en menores de edad y la formación del sector hostelero, con el fin de dotar a los profesionales de herramientas que garanticen una dispensación responsable de bebidas alcohólicas.